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北市推危老重建 敦化北路商辦重建後多1萬平方公尺

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
該大樓已於去年6月順利領得建造執照，目前刻正拆除房屋中，重建後總樓地板面積達2萬7665平方公尺。圖／北市建管處提供
該大樓已於去年6月順利領得建造執照，目前刻正拆除房屋中，重建後總樓地板面積達2萬7665平方公尺。圖／北市建管處提供

北市屬開發較早地區，全市屋齡超過40年以上的老舊房屋有66.29%，北市府推動危險老舊建築重建，重建計劃已核准657件。松山區敦化北路某處12層、屋齡32年的辦公大樓，建物總樓地板面積約1萬7570平方公尺，在建商和地主的合作下成功爭取重建，獲得40%容積獎勵，未來重建後面積多1萬餘平方公尺。

北市建管處表示，該辦公大樓的地主，原即有重建意願，並與建設公司洽談合建，遲遲未能整合其他住戶同意拆除重建，發展並非想像中順利，危老條例公布後，在相關容積獎勵及稅賦的誘因下，地主終於找到合作建商，陸續解決重建的問題及需求，於2020年11月取得危老重建計畫的核定。

建管處進一步說明，該案為考量住戶居住品質，提升建築物耐震之安全性，合作建商特別申請認證耐震標章，並爭取危老容積獎勵最高的40%，重建後總樓地板面積達2萬7665平方公尺，該大樓已於去年6月順利領得建造執照，目前刻正拆除房屋中，預計於今年5月中正式開工動，打造一個地上23層、地下6層的住宅大樓，將於2029年完工。

建管處也提醒民眾，危老時程獎勵逐年遞減，基準容積獎勵4%期限只到今年5月12日止，北市府將持續推動「危險老舊建物重建」政策，以加速本市老舊建築物之更新，改善市容觀瞻，並達到都市防災之目的。

北市 建築

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