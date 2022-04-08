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新北狂犬病疫苗開打 未按時注射可罰最高15萬

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
中和動物之家志工帶狗出籠散步時，順道至醫療室完成疫苗注射。圖／新北市動保處提供
中和動物之家志工帶狗出籠散步時，順道至醫療室完成疫苗注射。圖／新北市動保處提供

狂犬病疫苗注射是所有飼主為家中寵物最基本防疫責任，新北市動保處近期寄送狂犬病預防注射通知單，提醒飼主每年須定期攜帶自家寵物到動物醫院或8所動物之家施打狂犬病疫苗，動保處表示寵物如超過1年時間未進行補強注射，將依動物傳染病防治條例處3萬至15萬元罰鍰。

狂犬病是人畜共通傳染病，可感染所有溫血動物，人死亡率可達100%，除施打疫苗預防，並無特效藥可治療。台灣地區從2013年發生鼬獾狂犬病爆發，可見狂犬病仍在野生動物間傳播，目前已確定感染狂犬病野生動物，包括鼬獾及白鼻心，動保處提醒民眾不要攜帶自家寵物前往森林區、不要接觸野生動物，並定期為自家寵物補強注射狂犬病疫苗。

中和動物之家目前收容犬277隻、貓31隻，每年4月份定期為所有3月齡以上犬貓，施打當年度狂犬病疫苗。駐區獸醫黃繼霆表示，由於中和動物之家收容隻數多，往年都是請志工協助完成，每周六至動物之家服務志工多達約50人，每位志工將狗帶出籠舍散步，必經過醫療室，由獸醫及志工協助下完成年度疫苗注射，每天至少完成100隻犬隻疫苗補強，確保收容動物健康。

新北市動保處呼籲，飼主每年應為家中食肉目寵物定期完成狂犬病預防注射，動保處會定期追蹤查核寵物完成注射情形，如超過預訂注射時間未補強，依動物傳染病防治條例可處3萬至15萬元罰鍰。民眾持寵物認證卡、寵物白金卡，至動保處或8間動物之家，可享有寵物終身免費施打狂犬病疫苗。

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