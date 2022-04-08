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新北樹林役男集結當兵「有帽」 他區家長相對剝奪感生

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
樹林區役男共37人，每人頭上都帶著繡有「SL」樹林英文縮寫的黑色輕便帽。圖／高乃芸提供
樹林區役男共37人，每人頭上都帶著繡有「SL」樹林英文縮寫的黑色輕便帽。圖／高乃芸提供

新北市樹林火車站昨天上午集結許多役男，現場有來自樹林、三峽、鶯歌三區役男，總人數共約60人。不過，現場樹林區役男共37人，每人頭上都帶著繡有「SL」樹林英文縮寫的黑色輕便帽，引起鶯歌家長納悶「為什麼鶯歌、三峽沒有？」新北市議員候選人高乃芸表示，區公所應該互相切磋、調整。

昨天上午8點樹林火車站集結來自三峽、樹林、鶯歌三行政區的役男約60人，準備搭車前往宜蘭金六結營區報到，樹林區公所為每位樹林役男發送繡有「SL」樹林英文縮寫的黑色便帽，鶯歌區的家長看到後，希望鶯歌的役男也能有相當待遇。認為都是新北市役男，應該享有相同待遇。

樹林區公所為役男準備便帽，已經有20年的歷史，樹林區長王坤南表示，區公所為役男準備便帽，是因如此較有統一、整體性，除了易於辨識，搭乘火車等團進團出時，也易於分辨。

當時前往送車的新北市議員候選人高乃芸表示，亞洲是「社會比較」重度國家，同樣都是新北市役男，樹林有三峽、鶯歌沒有，父母因役男未受到相同待遇，就會產生相對剝奪感，認為從心理學或制度面，區公所都應該平衡役男待遇，相互調整。

鶯歌區公所則表示，將再與樹林區公所了解經費來源等細節，若鶯歌區公所能做到，也將盡力提供役男相同待遇。新北市民政局長柯慶忠則說，將再與區公所協調後續作為，避免同為新北市家長，卻產生比較心理。

役男 火車站

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