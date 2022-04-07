北市府人事借調浮濫？ 許淑華批：成柯文哲選舉後援部隊

台北市政府的人事借調遭議員質疑，市長室、副市長室等竟占用局處高達17名人員職缺，過度浮濫、上級占用下級職缺，台北市議員許淑華也質疑，柯文哲上任近八年，不斷極盡所能占用局處職缺、安插自己人事戲碼，外界觀感很差，甚至將整個行政體系玩壞，各局處機要職缺，應留給局處聘用專業人士，現在卻變柯文哲安插親信的選舉後援部隊。

許淑華批評，柯文哲大喇喇將輔選有功人士，安插在悠遊卡及台北捷運公司，規避相關規定，又占用各局處機要職缺，柯文哲應該說清楚人事任用。

許淑華說，柯文哲任期倒數，現在市府局處上下兵荒馬亂，除爆發勞動局長陳信瑜上班幫黃珊珊助選、又有首長動保處長急跳船，已造成外界對市府公務體系觀感不佳。