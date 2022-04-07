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111年全中運將起跑 北市代表隊2000人盼再摘金

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤與龍山國中跆拳道隊。圖／教育局提供
台北市副市長蔡炳坤與龍山國中跆拳道隊。圖／教育局提供

111年全國中等學校運動會將在4月16日至4月21日於花蓮縣舉行，聖火隊自3月23日起由花蓮出發，進行全國含離島傳遞，並於4月6日下午抵達台北市教育局表示，共計約2000人代表台北市參加這場盛會，去年獲總獎牌數達356面，盼此次再創佳績。

台北市全中運代表隊出發前於今上午10時30分在台北市立大理高級中學舉行授旗典禮，由台北市副市長蔡炳坤及教育局主任秘書吳金盛出席為選手加油打氣，因疫情影響，本次授旗典禮由大理高中角力隊及龍山國中跆拳道隊代表參加，包括大理高中葉竑佑、律志綺、林師緯及龍山國中陳孝澤、林暐庭，期待所有人員持續努力，創造佳績。

全中運是年度中學生最重要的運動賽會，本年度參賽項目有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、木球、輕艇、擊劍、划船、卡巴迪及滑輪溜冰(競速)等22項，參賽選手、隊職員、團本部及防護隊共計約2000人，代表台北市參加這場盛會。

教育局表示，北市一向全力以赴，自101年至今，已經有6次金牌數居全國之冠，尤其去年榮獲115面金牌、109面銀牌、132面銅牌，總獎牌數達356面，總獎牌數為歷史之最，成績十分亮眼，期許所有選手以強大的決心與毅力，再創佳績。

北市 教育局 金牌 聖火

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