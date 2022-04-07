北市大稻埕陳天來故居修復創先例 先修文物再修建物

位於大稻埕的陳天來故居目前正進行修復計畫，被登錄為人間國寶的細木作技藝保存者藝師游禮海，今天親自前往陳天來故居調查保存內部木作家俱現況，放在三樓公廳的「六角牡丹曲足鑲嵌人物高香几」細緻的木雕讓游禮海驚嘆連連，陳天來故居也是首個先修補內部家具再修補建物的古蹟，創下先例。

陳天來故居建於1924年，位於大同區貴德街，陳天來是日治時期台灣茶葉富商陳天來和家族歷代的生活居所，也是茶葉交易和社交往來的空間，見證大稻埕繁華時期重要茶商的生活品味和人文脈動，2006年被選為市定古蹟；故居目前已經沒有人居住，建物和內部家具裝潢都受損，目前正進行修復。

台北市文化局表示，陳天來喜愛收集古董文物，經過執行團隊盤點後共有陶瓷、書畫和木製家具等261件文物，近半數都是木製的室內家具，風格可概分為台灣傳統漢式、日式、洋式等等，盼藉由游禮海深厚的木作技藝和豐富的知識推斷家具可能的製造產地。

執行團隊表示，過去的文資法只有指定建築，沒有談到文物，是近十年才將古物納入，過去整修古蹟都沒有整理內部文物和家具，過程中後人不懂不會保存，或是懂的人就會透過機會流通出去，這次先修復文物的操作很好，可以掌握有什麼文物，並建檔將資訊上傳，讓相關資訊都被監督，過去修復古蹟沒有人這樣做。

游禮海今天花了不少時間檢視六角香几，他指出香几結構為台灣肖楠，嵌以六堵刀馬人物題材的雕刻，雕刻部分以俗稱台灣白楊的狗骨仔雕出三層內枝外葉六堵刀馬人物；游禮海說，一般的雕刻雕到兩層，但陳天來故居的香几雕到三層，台灣應該沒有師傅有這樣的技藝，研判是陳家從中國大陸重金禮聘唐山師傅來台製作，或是請唐山師傅來台製作一段時間後將材料帶回中國大陸製作完再運回組裝。

今天一同參與文物鑑定的陳家後人陳守源表示，在中國大陸製作完再運回台灣也是有可能的，因為當時家族進行茶葉買賣，常常有船隻載運茶葉往返，所以很有可能船隻從台灣載茶葉去，再從中國大陸運木雕回來。

故居三樓公廳也有多幅畫作，均受潮嚴重，由科博館的吳慶泰修復師團隊進行修復。吳慶泰表示，他們挑了受損最嚴重的兩幅畫開始修復，修復就在公廳旁的房間進行，讓文物就在未來要待的環境下被修復，而畫作後木板為兩塊木板拼接而成，水氣從縫隙滲入，吳慶泰說文物會呼吸，未來不會填補縫隙，而是以特殊紙張墊在畫作後，若水氣滲入紙張會先受潮，更換紙張即可。