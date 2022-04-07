陳天來故居盤點出261件文物 邀藝師游禮海鑑賞

台北市定古蹟陳天來故居修復計畫去年啟動，文化局首階段盤點出261件書畫及木製家具等文物，著手進行緊急修復，邀來細木作技藝保存者游禮海鑑賞古物年代脈絡和文資價值。

台北市定古蹟陳天來故居建於1924年，為日治時期台灣茶葉大王陳天來的住所，三層樓高的建築外觀氣派、保存良好，是大稻埕地區重要文化資產。

台北市文化局為保存陳天來故居完整歷史，一改過往強調修復建築本體、僅對屋內文物造冊的文資保存方式，在陳天來後代同意與支持下，找來一貫道天皇學院助理教授林仁政、逢甲大學歷史與文物研究所所長李建緯、倢思文物修護工作室負責人莊竣傑等專家組成團隊，去年開始盤點調查內部收藏豐富文物。

團隊調查後發現，故居內共有陶瓷、書畫、儀禮器物及木製家具等261件文物，其中近半數為木製室內家具，為了解這些承襲於中國傳統漢式家具系統的來龍去脈，在今天找來曾獲教育部民族藝術薪傳獎、文建會民族工藝獎的藝師游禮海鑑賞。

林仁政指出，邀請游禮海來的主要目的，是鑑賞三樓一座雕刻精美、繁複的六角牡丹曲足鑲嵌人物高香几，這座香几以台灣肖楠作為結構，上層鑲嵌以狗骨仔雕刻的三層內枝外葉六堵刀馬人物；游禮海在這座香几旁或站或蹲、用手電筒輔助照明，細細觀賞近半小時之久。

游禮海認為，茶几是由多個原件組合而成，細看還可看出連結痕跡，結構體、雕刻、底座應是由不同師傅分工施作，上半部較為細緻，推測是重金禮聘經驗豐富的中國師傅打造；底座較為粗糙，可能出自台灣師傅之手。

文化局副局長田瑋會後接受媒體聯訪表示，文物盤點完後，就會進行修復，接著是建築本體修復及再利用工程，預估耗資新台幣上億元，希望能讓陳天來故居在2025年、建成百年重新開幕，再現風華。