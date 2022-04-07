共餐加強防疫 汐止忠山里酒精消毒加隔板

疫情期間，汐止區忠山里的老人共餐落實防疫工作，除了之外，也儘量都以外帶為原則，而針對少數在現場用餐，也加設隔板，並且都用酒精擦拭桌子及隔板，里民說用餐很安心。

汐止忠山里每個禮拜一次的老人共餐，在三月份恢復舉辦，每次都吸引將近一百個人來，先是上健康促進教育課程後，中午12點，大家留下來一起共餐，一樣是以外燴自助餐的方式進行，配合防疫儘管共餐不停辦，但是，除了進來量體溫、消毒、實名制、還有過健保卡之外，桌椅一擺好，也架上壓克力隔板。

忠山里長吳國全指出，共餐到目前為止已經進行第五年，前兩年因為疫情的關係停頓了，但是經過各方面的準備，包括志工施打疫苗、共餐的隔離設備等各方面都準備好了以後，依照衛福部的指示就開始開辦了，為了防疫，不管是清潔、消毒方面都做了很多的工夫，這一切都是為了讓大家更健康，這是很必要的，看到大家很高興的來取餐，一起留下來共餐，大家都很高興。

這陣子疫情嚴竣，配合政策要求，共餐儘量以外帶的方式進行，不過，因應少數老人家還是想在現場用餐，所以，還是會在每個長桌加裝隔板防疫，而里長吳國全則是拿著酒精將隔板及桌椅都擦拭過一遍，落實防疫，民眾也說用餐很安心，大家一起吃飯也比較熱鬧。