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汐止基隆河步道夜昏暗 會勘改裝新燈具

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止的基隆河河濱步道晚上很暗，市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止的基隆河河濱步道晚上很暗，市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止的基隆河河濱步道，白天、晚上都有很多人散步、騎自行車，不過，在基隆河左岸中興路到南陽橋段，因為，照明不足，晚上很暗，尤其夏天有蛇出沒，不安全，所以，今(7)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

汐止福恩廟主委謝福來表示，這一段的燈光照明比較暗，尤其夏天到了會有蛇出沒，照明不夠怕危險，希望能夠增加照明比較安全，今天很感謝議員請相關單位來看，初步有改善的共識。

樟樹里長林有財說，運動休閒的人越來越多，但是晚上路燈太暗，有些樹枝太茂密擋到光線也有影響，如果能夠亮一點，走路比較不會危險。

新北市議員廖先翔指出，基隆河步道過去就有民眾反應，白天的時候非常好，但是晚上亮度不足，經過時都會比較擔心，所以，去年在市府水利局的協助下在基隆河右岸從中興橋到南陽橋段將燈具改善，增加亮度，改善的成效民眾都非常肯定，所以，針對左岸的部分，今天也邀請水利局來會勘改善照明設備。

廖先翔表示，原本就有一些照明設備，水利局在會勘前就有做一些測試，照度、亮度已經不符合現在的國家標準，所以，也決定將燈具汰換，並且將燈具拉高，避免被大樹遮擋住，照明範圍也比較廣。

汐止 自行車

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