金瓜石瓶頸路段終打通 北34線會車更好行
瑞芳金九地區是重要的觀光地區，但往往最讓人詬病的就是每到假日部分路段就會大打結，還得出動警方疏導，為解決金九觀光地區的交通問題，市府斥資千萬元將北34線道瓶頸路段利用拓寬及道路線型改善工程來舒緩，讓假日車流能更加順暢。
瑞芳區最著名的觀光地區就是九份和金瓜石，雖然因為疫情導致外國遊客銳減，但是還是不少台灣人國旅的首選，但是一旦人車一多，位處於山區的部分路段就很容易塞車，因為道路狹小，會車空間不足，常常讓遊客詬病。
區公所表示，為解決金九觀光地區的交通問題，市府養工處斥資千萬將北34線道瓶頸路段利用拓寬及道路線型改善工程來舒緩交通，讓假日車流能更加順暢。
市議員林裔綺說，瑞芳金九地區是重要的觀光地區，但往往最讓人詬病的就是每到假日部分路段就會大打結，還得出動警方疏導，為解決金九觀光地區的交通問題，市府利用拓寬及道路線型改善工程來舒緩交通，讓假日車流能更加順暢。
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