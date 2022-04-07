板橋浮洲都更 上百公頃用地列「不宜設立工廠範圍」

新北市府經發局今年宣布榮工廠周邊103公頃土地列為「不宜設立工廠範圍」，初期370家違法工廠如未申請納管，須關廠或拆遷，數千人生計恐受影響。市議員林國春表示，當地多為無重大汙染家具廠，都更應考量拆遷配套。經發局表示，等區段徵收定案後，將蒐集地方意見，提供協助。

浮洲是板橋最後一塊未推動都更的區域，約278公頃，都更推動7年，因民眾無法接受開發方案受阻，市府今年決定整頓區域內工廠。完成浮洲都更後，板橋都市化將邁入新階段。

今年2月底，市府曾邀當地業者和民眾辦說明會，說明都更推動進度，也強調當地地質偏軟，不宜設立工廠，要求業者提改善計畫或變更土地用途。多數業者關心整體開發期程、工廠輔遷措施及納管問題，希望可就地合法或提供緩衝期。

市議員林國春說，浮洲範圍內的工廠多為家具廠，沒有重大汙染。都更要考量廠家的拆遷配套措施，目前始終沒做好，有待加強。市府對浮洲不想公辦都更土地直接區段徵收，建議循江子翠北側段採自辦都更。自辦都更不論民眾或公家機關都可以拿回屬於自己的部分；若採取區段徵收，民眾利益被剝奪，地被徵收後也未必會完全利用，市府不該與民爭地。

經發局表示，配合浮洲區段徵收，公布不宜設立工廠範圍，未申請納管業者將輔導拆遷或關廠，將先查處嚴重影響公安、高汙染業者，也會提供遷廠輔導、媒合銀行優惠貸款或協助媒合土地等；已登記業者可繼續營業，等區段徵收後再決定要輔導轉型，或提改善計畫申請用地變更。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，浮洲都更計畫主要在台65線兩側，東側將規畫產專區、機關用地，西側為公共設施和住商區，本月底將再公展。今年2月10日曾在內政部開第一次專案小組會議，討論民眾陳情導致上次公展暫緩的相關問題。