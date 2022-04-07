快訊

疫情燒進總統府...一名導覽志工確診 蔡總統、賴清德現況曝光

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋浮洲都更 上百公頃用地列「不宜設立工廠範圍」

聯合報 / 記者施鴻基江婉儀李定宇／新北即時報導
新北市經發局宣布配合浮洲榮工廠周邊區段徵收，附近103公頃用地將列為「不宜設立工廠範圍」，未申請納管的違法業者須拆遷或關廠。圖／城鄉局提供
新北市經發局宣布配合浮洲榮工廠周邊區段徵收，附近103公頃用地將列為「不宜設立工廠範圍」，未申請納管的違法業者須拆遷或關廠。圖／城鄉局提供

新北市府經發局今年宣布榮工廠周邊103公頃土地列為「不宜設立工廠範圍」，初期370家違法工廠如未申請納管，須關廠或拆遷，數千人生計恐受影響。市議員林國春表示，當地多為無重大汙染家具廠，都更應考量拆遷配套。經發局表示，等區段徵收定案後，將蒐集地方意見，提供協助。

浮洲是板橋最後一塊未推動都更的區域，約278公頃，都更推動7年，因民眾無法接受開發方案受阻，市府今年決定整頓區域內工廠。完成浮洲都更後，板橋都市化將邁入新階段。

今年2月底，市府曾邀當地業者和民眾辦說明會，說明都更推動進度，也強調當地地質偏軟，不宜設立工廠，要求業者提改善計畫或變更土地用途。多數業者關心整體開發期程、工廠輔遷措施及納管問題，希望可就地合法或提供緩衝期。

市議員林國春說，浮洲範圍內的工廠多為家具廠，沒有重大汙染。都更要考量廠家的拆遷配套措施，目前始終沒做好，有待加強。市府對浮洲不想公辦都更土地直接區段徵收，建議循江子翠北側段採自辦都更。自辦都更不論民眾或公家機關都可以拿回屬於自己的部分；若採取區段徵收，民眾利益被剝奪，地被徵收後也未必會完全利用，市府不該與民爭地。

經發局表示，配合浮洲區段徵收，公布不宜設立工廠範圍，未申請納管業者將輔導拆遷或關廠，將先查處嚴重影響公安、高汙染業者，也會提供遷廠輔導、媒合銀行優惠貸款或協助媒合土地等；已登記業者可繼續營業，等區段徵收後再決定要輔導轉型，或提改善計畫申請用地變更。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，浮洲都更計畫主要在台65線兩側，東側將規畫產專區、機關用地，西側為公共設施和住商區，本月底將再公展。今年2月10日曾在內政部開第一次專案小組會議，討論民眾陳情導致上次公展暫緩的相關問題。

目前因徵收的價格每坪不到30萬元，區段徵收僅分回40%，比不上土地重劃的55％，民眾覺得吃虧。但區段徵收後變更地目，地價有較大調漲空間；重劃地主領回土地較多，但地目可能相同，土地漲幅較小，未必更有利。

新北市經發局宣布配合浮洲榮工廠周邊區段徵收，附近103公頃用地將列為「不宜設立工廠範圍」，未申請納管的違法業者須拆遷或關廠。圖／城鄉局提供
新北市經發局宣布配合浮洲榮工廠周邊區段徵收，附近103公頃用地將列為「不宜設立工廠範圍」，未申請納管的違法業者須拆遷或關廠。圖／城鄉局提供

都更 區段徵收

延伸閱讀

賭場藏身工廠設監視器避查緝 新北警破獲逮40人

桃園食品業工廠紅色廢水污染水體 環保局抓元兇

桃園大溪區大樓跌3%、公寓竟漲37% 房仲揭原因

影／11歲女童與母吵架離家2天 附近工廠「傳異音」尋獲

相關新聞

北市公務手機報廢 議員：值千元iPhone回收只剩10元

手機使用普及，北市府公務手機法定最低使用年限2年，實務上平均使用約3.5年才報廢，但議員戴錫欽指出，公務手機是綁約，以「...

汐止基隆河步道夜昏暗 會勘改裝新燈具

汐止的基隆河河濱步道，白天、晚上都有很多人散步、騎自行車，不過，在基隆河左岸中興路到南陽橋段，因為，照明不足，晚上很暗，尤其夏天有蛇出沒，不安全，所以，今(7)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

金瓜石瓶頸路段終打通 北34線會車更好行

瑞芳金九地區是重要的觀光地區，但往往最讓人詬病的就是每到假日部分路段就會大打結，還得出動警方疏導，為解決金九觀光地區的交通問題，市府斥資千萬元將北34線道瓶頸路段利用拓寬及道路線型改善工程來舒緩，讓假日車流能更加順暢。

瑞芳長者爬梯回家很吃力 客運允延駛上山

瑞芳區水湳洞居民年長者居多，客運目前只停靠濱海公路山腳下，許多長者就提著重物爬階梯返家很負擔，今(7)日市議員林裔綺會勘，基隆客運也允諾試營運駛進威遠廟，之後再評估是否可長期辦理。

淡江大學研發e筆+AI 穩懋董座捐助千萬元

淡江大學教授張炳煌結合淡江大學資工系研究團隊於2001年開始研發「數位e筆」，獲得穩懋半導體董事長，同時也是淡江大學世界校友會聯合會總會長陳進財，捐助三年期研發計畫，總共1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。

板橋浮洲都更 上百公頃用地列「不宜設立工廠範圍」

新北市府經發局今年宣布榮工廠周邊103公頃土地列為「不宜設立工廠範圍」，初期370家違法工廠如未申請納管，須關廠或拆遷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。