瑞芳長者爬梯回家很吃力 客運允延駛上山

瑞芳區水湳洞居民年長者居多，客運目前只停靠濱海公路山腳下，許多長者就提著重物爬階梯返家很負擔，今(7)日市議員林裔綺會勘，基隆客運也允諾試營運駛進威遠廟，之後再評估是否可長期辦理。

今(7)日議員林裔綺邀請新北交通局，客運業者，區公所等單位來到水湳洞威遠廟的候車亭進行會勘，主要是因為，這座候車亭目前只有社區免費公車會行駛，但當地居民主要仰賴的客運路線卻只有到濱海公路的船塢站，加上這裡幾乎都是長者居多，長者只能提著大包小包，吃力的走上階梯，必須得多花二十分鐘才能到家。

當地居民就說，水湳洞威遠廟附近的居民，常常都會到瑞芳市區進行採買，然後又要提著大包小包搭客運到濱海公路下車，再沿著階梯往上坡走，對於年紀大的長者來說實在是很吃力，因此希望能夠爭取客運路線延駛至威遠廟，方便長者就近下車。

市議員林裔綺說，目前客運業者須考量到運量及路線等多種因素，因此目前先試辦駛進威遠廟一個月，期間並請社區免費公車的部分也要了解實際運輸狀況，希望讓山區一帶的居民出入更方便好行。