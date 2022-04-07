快訊

疫情燒進總統府...一名導覽志工確診 蔡總統、賴清德現況曝光

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡江大學研發e筆+AI 穩懋董座捐助千萬元

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
穩懋半導體董事長陳進財，捐助1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。圖／紅樹林有線電視提供
穩懋半導體董事長陳進財，捐助1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學教授張炳煌結合淡江大學資工系研究團隊於2001年開始研發「數位e筆」，獲得穩懋半導體董事長，同時也是淡江大學世界校友會聯合會總會長陳進財，捐助三年期研發計畫，總共1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。

穩懋半導體董事長陳進財表示，中華文化的美就在於書法字體，用現代科技的應用，能夠展現出書法字的美妙，以電腦筆直接在書寫板上書寫，得以巧妙地將毛筆的鋒芒、提按及硬筆的筆觸，呈現出文字書寫之美，並且增加色彩、濃淡等功能，適合繪製各種中西繪畫，成為新的書寫、繪畫工具。

淡江大學教授張炳煌表示，未來將朝向與教育單位合作進行e筆在教學上的推廣，另外向人工智慧發展方向，建立各種書畫藝術的AI應用，朝向用筆的智能改進讓書寫及繪畫更為美觀方便。並能立體列印或與個人風格，創造屬於自己的書畫天地。並期透過AI智能所建立的教學功能，讓更多人對書法藝術的學習。

淡江大學 AI 半導體

延伸閱讀

首位機器人藝術家 將於威尼斯開展

竹縣集結書法家成立執行委員會 深耕書法教育

兩大因素恐衝擊毛利率 外資保守看穩懋、下修目標價

穩懋：產能利用率拉升低於預期 首季毛利率遇壓力

相關新聞

北市公務手機報廢 議員：值千元iPhone回收只剩10元

手機使用普及，北市府公務手機法定最低使用年限2年，實務上平均使用約3.5年才報廢，但議員戴錫欽指出，公務手機是綁約，以「...

汐止基隆河步道夜昏暗 會勘改裝新燈具

汐止的基隆河河濱步道，白天、晚上都有很多人散步、騎自行車，不過，在基隆河左岸中興路到南陽橋段，因為，照明不足，晚上很暗，尤其夏天有蛇出沒，不安全，所以，今(7)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

金瓜石瓶頸路段終打通 北34線會車更好行

瑞芳金九地區是重要的觀光地區，但往往最讓人詬病的就是每到假日部分路段就會大打結，還得出動警方疏導，為解決金九觀光地區的交通問題，市府斥資千萬元將北34線道瓶頸路段利用拓寬及道路線型改善工程來舒緩，讓假日車流能更加順暢。

瑞芳長者爬梯回家很吃力 客運允延駛上山

瑞芳區水湳洞居民年長者居多，客運目前只停靠濱海公路山腳下，許多長者就提著重物爬階梯返家很負擔，今(7)日市議員林裔綺會勘，基隆客運也允諾試營運駛進威遠廟，之後再評估是否可長期辦理。

淡江大學研發e筆+AI 穩懋董座捐助千萬元

淡江大學教授張炳煌結合淡江大學資工系研究團隊於2001年開始研發「數位e筆」，獲得穩懋半導體董事長，同時也是淡江大學世界校友會聯合會總會長陳進財，捐助三年期研發計畫，總共1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。

板橋浮洲都更 上百公頃用地列「不宜設立工廠範圍」

新北市府經發局今年宣布榮工廠周邊103公頃土地列為「不宜設立工廠範圍」，初期370家違法工廠如未申請納管，須關廠或拆遷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。