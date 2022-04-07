淡江大學研發e筆+AI 穩懋董座捐助千萬元

淡江大學教授張炳煌結合淡江大學資工系研究團隊於2001年開始研發「數位e筆」，獲得穩懋半導體董事長，同時也是淡江大學世界校友會聯合會總會長陳進財，捐助三年期研發計畫，總共1350萬元，讓淡大組成e筆+AI研發團隊，進行雙軌轉型研發計畫。

穩懋半導體董事長陳進財表示，中華文化的美就在於書法字體，用現代科技的應用，能夠展現出書法字的美妙，以電腦筆直接在書寫板上書寫，得以巧妙地將毛筆的鋒芒、提按及硬筆的筆觸，呈現出文字書寫之美，並且增加色彩、濃淡等功能，適合繪製各種中西繪畫，成為新的書寫、繪畫工具。

淡江大學教授張炳煌表示，未來將朝向與教育單位合作進行e筆在教學上的推廣，另外向人工智慧發展方向，建立各種書畫藝術的AI應用，朝向用筆的智能改進讓書寫及繪畫更為美觀方便。並能立體列印或與個人風格，創造屬於自己的書畫天地。並期透過AI智能所建立的教學功能，讓更多人對書法藝術的學習。