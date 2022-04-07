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電子化核銷系統又出包 北市：急件可以紙本處理
台北市長柯文哲力推智慧城市，台北市自創AIS電子化核銷系統卻又出包。多所學校指出從3月31日開始至今電子核銷系統大當機，系統畫面顯示「等一下」，讓使用者批評「究竟這一下要多久？」教育局證實此情況，已請資訊局處理，修復完成前各校若有緊急案件，可以紙本處理。
有學校反應，至少有7校同時無法使用電子化核銷系統，從3月31日一直是系統無回應並顯示要「等一下」，批評究竟這一下要多久；另外也有學校說，系統時好時壞，這裡從昨天當機到現在，只有一件送出成功。由於學校頻傳此情況，教育局緊急通知各校，系統異常查修中，修復完成前各校若有緊急案件，可以紙本處理。
資訊局表示，查看3月31日至今報修資料，僅今天收到較多筆報修，初步估計是網路狀況，實際情形正在處理排除；對於電子請購核銷系統設有監控機制及報修諮詢機制，對於每日系統營運狀況均有持續掌握與處理，並無至今都不能使用之情形；對於部份學校反映系統使用問題，資訊局會協助釐清問題與處理。
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