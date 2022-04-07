守護青年勞權 新北勞動影展月底登場

新冠疫情蔓延衝擊全球經濟，勞動者生活如履薄冰，三級警戒期間台灣勞工不少面臨失業困境，新北市為提升青年認識勞動文化並逐步建構勞動意識，本月30日舉辦「2022五一勞動影展」，挑選6部勞權電影，藉勞動議題影片推廣及凝聚勞動者意識，守護每位勞動者背後代表的新北家庭。

「2022五一勞動影展」挑選6部近年國內外優秀勞動議題影片，包括新冠疫情對紐約服務業衝擊的《酒吧關門，紐約封城》、雇主拒絕與勞工共同負擔疫情蔓延家庭照顧成本的《無薪、照顧、玩抖音》、零工經濟勞動者處境的《零工經濟：APP奴役制度》、心理師被無預警解雇的《未完待續》、酒店女侍與社會對話的《海與岸》、東京地鐵販賣部歐巴桑的《地鐵藍領勞工》。

新北市青年局長錢念群表示，新冠疫情衝擊使尚未就職青年學子們，未來前景岌岌可危，透過觀賞勞動電影及交流座談，以軟性、活潑、動態方式，讓青年更容易理解勞動者權益，也更有利推廣及凝聚勞動者意識，守護每位勞動者背後代表的新北家庭。

青年局表示，影展開放網路及現場兩種方式免費報名入場，網路報名自即日起於ACCUPASS活動通網站（網址：https://reurl.cc/oekpmv）開放報名，本月29日晚間截止。每場放映前20分鐘開放入場，各場次現場如有餘位，於該場次放映前10分鐘於開放現場候位者入場。