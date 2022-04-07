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北市公務手機報廢 議員：值千元iPhone回收只剩10元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會財政部門質詢，議員戴錫欽質疑公務手機報廢程序，浪費公帑。記者楊正海／攝影
北市議會財政部門質詢，議員戴錫欽質疑公務手機報廢程序，浪費公帑。記者楊正海／攝影

手機使用普及，北市府公務手機法定最低使用年限2年，實務上平均使用約3.5年才報廢，但議員戴錫欽指出，公務手機是綁約，以「0元」購入，不列「財產」只列「物品」，不受台北市市有財產報廢處理原則需優先「捐贈」規範，以致其中不乏值錢手機，竟賤賣給回收業者，浪費公帑。

戴錫欽舉例，例如市值仍有千元以上的二手蘋果手機iPhone，賣給回收業者一支10元。他統計，109年至110年的公務手機報廢數據，共31個機關報廢637支手機，其中「銷毀」394支，占約62%；「變賣」73支約占11%；「捐贈」170支約占27%。

也說，以消防局為例，找回收業者變賣方式報廢的手機數有69支，金額1180元，但經調查，目前市場二手手機行情，這批手機市值2萬4千元，為何兩者落差達20倍之多。

戴錫欽下午在議會財政部門質詢指出，市府應檢討「台北市市有財產報廢處理原則」的適用範圍，目前是人手一機世代，手機更是最貼近民眾的3C設備，所以二手機市值應高於其他3C設備，市府在報廢公務手機時，除應比照現有的公務電腦報廢方式優先「捐贈」外，更應在「變賣」時多參考與了解市場行情。

對此，財政局長陳家蓁指出，如果手機可以比照電腦可完全移除個資，確保安全，可以朝向比照電腦的報廢方式處理。資訊局長呂新科表示，針對個資處理，電腦和手機雖然不太一樣， 但技術處理都可以做到，電腦硬碟可拆解，手機也可以進行重置。

由於根據行政院主計總處訂定的「財物標準分類」，公務手機是綁約，以「零元手機」購入，故不列「財產」，只列「物品」，不受「台北市市有財產報廢處理原則」需優先「捐贈」規範。陳家蓁表示，將請行政院主計總處函釋，將手機列「財產」，比照電腦，避免遭「賤賣」。

北市 戴錫欽 行政院 3C

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