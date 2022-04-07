台南安平劍獅埕租約到期 民代：公廁應保留方便觀光客

台南知名景點安平劍獅埕，由金安文教基金會向國有財產局承租營造，因租約到期國產署決定收回，台南市議員李啟維爭取公用廁所認養保留，因國產署表示礙於法令規定，要保留廁所必須繳交租金或清空地上物。李啟維要求台南市府相關局處應出面整合和國有財產署接洽，留住公廁服務觀光客。

李啟維表示，安平是觀光聖地，每逢假日都湧入大量遊客人潮，但是公共廁所嚴重不足，也讓遊客哀聲載道，台南市政府相關單位前陣子雖然編列經費準備興建5星級公廁，但遲遲卻沒有進展，劍獅埕有現成的公廁，礙於法令要把它拆掉，實在讓人納悶。

李啟維呼籲為了地方觀光發展，台南市府相關局處單位應出面整合和國有財產署接洽，讓廁所能保留下來，並稍加整修就可以，如此才能創造3贏，這也是地方大家所引頸期盼的事情。