疫情打亂兩市會面 ​貝里斯大使代表贈柯文哲姐妹市鑰

疫情升溫，上月在南港展覽館舉辦的台北智慧城市展提早結束，原本當時台北市長柯文哲要與貝里斯首都貝爾墨潘市3月剛上任市長Sheran Palacio會面 ，因疫情會面喊卡，貝里斯駐台大使畢坎蒂代表今天代表貝爾墨潘市長拜會柯文哲，並轉贈市鑰給柯市長。

北市府表示，台北市與貝爾墨潘市(Belmopan)於2019年締結為締結姐妹市，原本今年3月新任市長Sheran Palacio受邀來台參加智慧城市展及首長高峰會，也帶來市鑰要贈與柯市長，惟受疫情影響，活動提早落幕，兩市市長無法親自見面，故安排貝里斯駐台大使畢坎蒂代表轉贈。

北市府表示，兩市自締結姊妹市以來，雙方於文化、貿易、環保及觀光旅遊等項目均有交流。至今北市府也捐贈多輛消防車、救護車及垃圾車予貝市，疫情期間，並主動提供英文版防疫平台資訊及SOP供姊妹市參考，盼嘉惠姊妹市民。

台貝兩國已建交超過30年，台北市也是貝爾墨潘締結的第一個姐妹市，兩市締盟為台貝邦誼深化的重要里程碑；貝爾墨潘市也是柯市長任內第4個與台北市締盟的姊妹市。