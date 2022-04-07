殯葬業者公寓私設靈堂「叫魂」 北市殯葬處將開罰30萬

台北市民權東路2段一棟公寓內，近來遭民眾在網路爆料指稱有殯葬業者違法私設靈堂，不僅常抱著客戶的骨灰罈與神主牌上樓，喪家跟著進出，每天家門頻傳「叫魂」聲，住戶苦不堪言 。北市殯葬處表示，市府之前已經開罰，業者仍未改善，最近還會開出一張30萬元罰單，並要求限期改善，可連續處理，最高可罰至150萬元。

有網友在「爆料公社」發文，台北市民權東路一棟公寓被出租給業者做法事設靈堂，業者去年曾被殯葬管理處查獲並開罰6萬，但仍持續在公寓裡辦喪事，同棟住戶時常碰到業者和喪家帶骨灰罈跟神主牌進入，甚至沒有休假日，不只殯葬管理處開罰，台北市都發局也要求業者改善，另覓合法地點。

台北市殯葬管理處長陳冠伶說，從去年到現在，陸續都有接到民眾檢舉，但每次接到檢舉到現場稽查時，遭遇最大困難就是業者不開門，不得其門而入，去年對業者開罰過6萬，列重點觀察對象，但民眾陸續檢舉，未來會依殯葬管理條例第六條違法經營殯葬設施開罰，將開出30萬元罰單，要求限期改善，如果沒有改善繼續營業，會按次處罰，罰款往上累加。

殯葬處指出，民眾在自己在家中設置靈堂不會違規，但此案是業者設靈堂租給不特定者使用，違規經營殯葬業，最高可罰至150萬元。民眾若遇到違規經營殯葬狀況，可撥打1999，殯葬處就會派人稽查。