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衝第一線陷高染疫風險 北市議員籲設清消人專用篩檢站

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員許淑華認為清消人員為高染疫風險群，應設置專用篩檢站隨時提供PCR採檢。圖為清消情形。本報資料照片
北市議員許淑華認為清消人員為高染疫風險群，應設置專用篩檢站隨時提供PCR採檢。圖為清消情形。本報資料照片

國內疫情升溫，今再增加380例本土，北市議員許淑華指出，北市近期多處有確診足跡，北市環保局會派人前往消毒，但站在第一線的基層染疫風險最高，卻需與市民一起搶預約篩檢名額，建議環保局應設立專有篩檢站，隨時提供篩檢服務。環保局長劉銘龍表示，會與北市聯醫建立管道。

許淑華今在北市議會警政衛生委員會中質詢時，首先詢問環保局是否有局處人員確診，環保局長劉銘龍說，沒有人確診，但有11名同仁被列為接觸者，其中7人居家檢疫，另3人因小孩學校有人確診等原因，被匡列接觸者需居家隔離。

許淑華表示，全台多點爆發疫情，北市近期也有多處確診足跡，天天公布足跡圖卡，光是SOGO忠孝館特展群聚案就發出超過7萬封細胞簡訊，不僅市民擔心，站在第一線負責清消的消毒人員也很辛苦，頻繁暴露在高染疫環境，但仍須與一般民眾一起排隊預約北市聯醫社區篩檢站，建議設置專用PCR篩檢站，隨時可採檢。

劉銘龍指出，PCR篩檢需相關機具設備，大費周張設置局處專用篩檢站恐耗費人力，且不一定每天都會有人去採檢。過去的作法都是由各分隊長統一帶隊前往醫院採檢；許淑華說，帶隊採檢效率不夠快，一人身體不適就要馬上篩，否則其他人也會深陷染疫風險中。

劉銘龍表示，目前各分隊都有準備快篩試劑，同時也可與北市聯醫聯繫，建立直接溝通管道，同仁若身體感到不適，可先用快篩試劑快篩，若還有疑慮，因清潔人員分布在北市各地區，將會安排至最近的北市聯醫篩檢站做PCR採檢。

北市議員許淑華認為清消人員為高染疫風險群，應設置專用篩檢站隨時提供PCR採檢。圖為清消情形。本報資料照片
北市議員許淑華認為清消人員為高染疫風險群，應設置專用篩檢站隨時提供PCR採檢。圖為清消情形。本報資料照片

篩檢站 許淑華

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