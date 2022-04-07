衝第一線陷高染疫風險 北市議員籲設清消人專用篩檢站

國內疫情升溫，今再增加380例本土，北市議員許淑華指出，北市近期多處有確診足跡，北市環保局會派人前往消毒，但站在第一線的基層染疫風險最高，卻需與市民一起搶預約篩檢名額，建議環保局應設立專有篩檢站，隨時提供篩檢服務。環保局長劉銘龍表示，會與北市聯醫建立管道。

許淑華今在北市議會警政衛生委員會中質詢時，首先詢問環保局是否有局處人員確診，環保局長劉銘龍說，沒有人確診，但有11名同仁被列為接觸者，其中7人居家檢疫，另3人因小孩學校有人確診等原因，被匡列接觸者需居家隔離。

許淑華表示，全台多點爆發疫情，北市近期也有多處確診足跡，天天公布足跡圖卡，光是SOGO忠孝館特展群聚案就發出超過7萬封細胞簡訊，不僅市民擔心，站在第一線負責清消的消毒人員也很辛苦，頻繁暴露在高染疫環境，但仍須與一般民眾一起排隊預約北市聯醫社區篩檢站，建議設置專用PCR篩檢站，隨時可採檢。

劉銘龍指出，PCR篩檢需相關機具設備，大費周張設置局處專用篩檢站恐耗費人力，且不一定每天都會有人去採檢。過去的作法都是由各分隊長統一帶隊前往醫院採檢；許淑華說，帶隊採檢效率不夠快，一人身體不適就要馬上篩，否則其他人也會深陷染疫風險中。