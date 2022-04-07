今年不再淹水 北市民族街排水箱涵施工完成

過往北投區的民族街集水區常遇暴雨就積水，去年北市府發包工程，採用高低排水分流改善方案。水利處表示，先前在民族街29號下方施作壓力箱涵，截流高地排水直接排入磺港溪，目前工程已完工，將有效改善當地積淹水的狀況。

北市水利處指出，民族街地勢起伏顯著，以致於暴雨時，從上方快速沖下的雨水會超過下游排水溝的負荷，而這次排水改善工程是從民族街29號施作壓力箱涵，採用分流方法，由壓力箱涵截流高地排水，使得部分雨水可直接經由壓力箱涵，排入下游磺港溪。

水利處說，壓力箱涵高約1公尺、寬約1公尺到1.2公尺、長205公尺，預計分流集水面積約為9.02公頃，可大幅紓解民族街集水區54%的雨量，同時也在壓力箱涵上方施作側溝，採重力排水方式，收集其餘低部位集水面積的雨水。

水利處表示，民族街不是台北市既有劃設的集水區範圍內，過往是以側溝及小型抽水機組，將雨水排流至磺港溪，集水面積約為16.72公頃，但因地勢關係，若依台北市5年重現期暴雨強度的最大逕流量，民族街側溝會有冒水現象，確實曾出現積水，因此推動壓力箱涵新建工程，可望在汛期時發揮最大的排洪效益。