新北首創企業防災 薪火相傳邁向500家 侯友宜頒獎表揚

新北市消防局今天在中和區慈濟雙和靜思堂舉辦「薪火相傳齊防災 企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」，邀請199間企業領袖共同交流防災合作經驗。新北市長侯友宜頒獎表揚已與新北市簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，他感謝及肯定這些企業熱心協助新北防災與減災工作，讓新北市變成一個安全、安心跟安居的好地方。

侯友宜表示，謝謝新北市的企業支持新北市整個防災的支援，不管是在重機械，以及所有相關的物資，還有所有人力，讓新北市在防災上能夠保護新北市民，簽署企業防災合作備忘錄的每一個企業，奉獻自己的專業跟新北市的防災體系做緊密的結合，讓EDP智慧型的指揮中心能夠建構起更全方位的防災系統。

他說，新北市首創現代化119派遣專家系統，升級運用智慧科技提升救援救護效能，在近年災例中充份發揮重大事件大量派遣功能，提升整體救災效能，透過不斷的升級，運用大數據派遣模組快速運算、定位，派出最適消防力，結合大隊部指揮中心分工指揮，最適化佈署，救援派遣時間只需20秒，速度已為全國6都第一。

今天出席表揚大會企業包括潤泰全球股份有限公司徐志漳總經理、三井Outlet川邊直樹總經理、瑞穎股份有限公司陳柏峰董事長、金寶山事業股份有限公司林鬆泉董事長、鬍鬚張股份有限公司張永昌董事長、福容大飯店台北二館吳威德總經理、南亞科技股份有限公司蘇林慶執行副總等116家企業高層及83間出席觀禮企業共199家。