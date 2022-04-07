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新北首創企業防災 薪火相傳邁向500家 侯友宜頒獎表揚

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝大貿生活百貨簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝大貿生活百貨簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影

新北市消防局今天在中和區慈濟雙和靜思堂舉辦「薪火相傳齊防災 企業協力攜手行-2022績優防災企業表揚大會」，邀請199間企業領袖共同交流防災合作經驗。新北市長侯友宜頒獎表揚已與新北市簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，他感謝及肯定這些企業熱心協助新北防災與減災工作，讓新北市變成一個安全、安心跟安居的好地方。

侯友宜表示，謝謝新北市的企業支持新北市整個防災的支援，不管是在重機械，以及所有相關的物資，還有所有人力，讓新北市在防災上能夠保護新北市民，簽署企業防災合作備忘錄的每一個企業，奉獻自己的專業跟新北市的防災體系做緊密的結合，讓EDP智慧型的指揮中心能夠建構起更全方位的防災系統。

他說，新北市首創現代化119派遣專家系統，升級運用智慧科技提升救援救護效能，在近年災例中充份發揮重大事件大量派遣功能，提升整體救災效能，透過不斷的升級，運用大數據派遣模組快速運算、定位，派出最適消防力，結合大隊部指揮中心分工指揮，最適化佈署，救援派遣時間只需20秒，速度已為全國6都第一。

今天出席表揚大會企業包括潤泰全球股份有限公司徐志漳總經理、三井Outlet川邊直樹總經理、瑞穎股份有限公司陳柏峰董事長、金寶山事業股份有限公司林鬆泉董事長、鬍鬚張股份有限公司張永昌董事長、福容大飯店台北二館吳威德總經理、南亞科技股份有限公司蘇林慶執行副總等116家企業高層及83間出席觀禮企業共199家。

新北市消防局長黃德清表示，預定在4年內達到500家合作企業的目標，期望企業防災的火炬持續傳承下去，藉由這幾年企業與新北市成功的合作成果，帶動更多新企業共襄盛舉。

新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝欣欣天然氣公司董事長陳何家（左二）已簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝欣欣天然氣公司董事長陳何家（左二）已簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝新竹物流公司簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝新竹物流公司簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝已簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，新北市消防表示，薪火相傳邁向500家，預計4年內達到500家合作企業的目標。圖／消防局提供
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝已簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，新北市消防表示，薪火相傳邁向500家，預計4年內達到500家合作企業的目標。圖／消防局提供
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝已簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，新北市消防表示，薪火相傳邁向500家，預計4年內達到500家合作企業的目標。圖／消防局提供
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝已簽署企業防災合作備忘錄的116家企業，新北市消防表示，薪火相傳邁向500家，預計4年內達到500家合作企業的目標。圖／消防局提供
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝板橋接雲寺簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影
新北市首創企業防災，新北市長侯友宜（右二）今在慈濟雙和靜思堂頒獎感謝板橋接雲寺簽署企業防災合作備忘錄。記者王長鼎／攝影

侯友宜

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