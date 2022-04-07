把議會當屁！議員轟柯市府高層浮濫借調17人服侍長官？

台北市長柯文哲任期倒數8個月，議員王浩質疑，柯市府幾乎跛腳市府，市長室、副市長室等竟還占用局處高達17名人員職缺，質疑「用來服侍長官？」光都發局就被借調4個職缺，柯眼裡「根本沒規矩」、「隨便放中間、SOP放兩邊」。尤其前秘書長薛春明曾允諾議會，不得浮濫借調、「上級占用下級職缺」，議員要求局處職缺兩周內全歸建，否則預算不給過。秘書長陳志銘回應，的確先前借調沒制度，不過現在都有制度化，行政院也是這樣借調人事。

北市議會民政委員會今天由秘書處等單位工作報告，王浩質疑，前秘書長薛春明曾承諾議會，市府機要人員任用「不會上級機關占用下級機關的缺」，但他發現，柯市府竟故技重施，痛斥「是誰健忘了？是誰健忘了？」「你把議會當屁？你把議會當屁？」

王浩說，根據市府今天提供的資料，柯市府共有17個各局處的人員職缺，分別被借調到市長室、副市長室等，其中市長室占用的局處職缺就高達4個，質疑市長室、副市長室本身就有人事編制，竟還要占用這麼多局處缺額，痛批調這麼多人「擺衙門幹什麼？」「調用人員去服侍長官，難道這不是服侍長官？」

秘書長陳志銘回應，這17人的人事借調都是依照設置要點處理，符合市府用人權利，陳也坦言，前秘書長任內，的確人事調用沒有一個制度做法，109年時，市府市政會議已通過將其制度化，尤其市府現在有許多跨局處計畫，包括東區門戶計畫等，由副市長擔任專案負責人，最大困難就是「有將無兵」，所以才調用局處人事，行政院也是如此作法。

陳志銘說，北市府的設置人員作業要點，有將調用人員限定20人以下，現行借調支援人數為17人，包括編制人員9人、聘用人員1人、機要人員7人，主要的任務為協助市長、副市長、秘書長、副秘書長擬定跨局處重大專案推動願景、目標與策略，並建立與局處的溝通協調平台。