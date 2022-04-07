板橋油庫口都更案將成立更新會 跨出更新第一步

板橋美食名店所在的油庫口都更案34戶，只用2周時間完成前期資金籌集，今日正式委託新北住都中心成立更新會，跨出自主更新第一步。新北住都中心執行長汪禮國表示，油庫口案近鄰新板特區，將成為自力更新示範案，未來完工後可帶動周邊都更動能，完善居住環境、改善市容。

住都中心進場前，油庫口案住戶原本以小範圍推動危老重建，在中心動員80多人次前往說明並偕同社區發起人李小姐拜訪所有住戶後，才改以權利變換方式、擴大範圍推動都更，目前整合程度已突破8成。

汪禮國提到，第一階段依照自主更新程序由住戶組織更新會以取得實施者資格、劃設更新單元，第二階段中心將擔任全案管理顧問，協助更新會推動自力更新。

本案尚有3戶未明確表達意願，主因是住戶希望先看見實質進度，今日本案成立更新會後，象徵正式進入都更程序，住都中心仍將持續溝通說明，相信能盡快說服住戶信任公開、公正、透明的重建機制，促使本案圓滿達成整合。

汪禮國表示，新北住都中心接受委託協助社區自力更新，從前期的更新會籌組到都更事業的執行，透過包含都更大聯盟在內的各個專業團隊，以及銀行融資、政府機關的溝通協調，到最後的都更成果備查，提供社區一條龍的專案管理服務，要讓新北市民「安穩的住、住得安穩」。