新北板橋濕地現早荷美景 賞花不用等盛夏

位在板橋區新月橋下的「新海三期人工濕地」荷花，未等到7月盛夏就提前綻放了，吸引不少喜愛攝影及賞荷的民眾前來欣賞粉嫩花苞與綠色荷葉搖曳美景。

新北市政府水利局今天發布新聞稿指出，濕地內的荷花已在3月下旬就迫不及待綻放了，適合民眾在春天涼爽氣溫下散步休憩，駐足池邊時還會聞到早荷散出淡淡的花香味。

水利局表示，荷花盛開的池塘屬於人工濕地，由於濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，其主要水源來自於都市污水，因此民眾觀賞濕地美景之餘，不要接觸水體或任意摘食濕地的植物。

水利局表示，荷花盛開期預計可從現在持續到5月，目前已吸引不少喜愛攝影及賞荷的民眾前來，根據現場長期攝影的民眾指出，若要拍攝出吸睛的照片，建議晴天上午9時至11時的光線較佳，較能拍攝出荷花豔麗粉色與荷葉綠色的相互映襯，若是遇到春雨連綿時，還能拍出降雨帶來的雨珠滾動或停留在荷葉上的晶瑩動感。