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板橋濕地秘境早荷已悄悄盛開 晴雨皆有不同風情

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
目前早開的荷花盛開期預計可從現在持續到5月。圖／新北高灘處提供
目前早開的荷花盛開期預計可從現在持續到5月。圖／新北高灘處提供

夏季的荷花是許多民眾期待的美景，不過新北竟有荷花在3月下旬就迫不及待綻放，新北高灘處表示，板橋新海人工濕地內已經盛開，預計將持續至5月，歡迎民眾前來休憩散步，體驗濕地秘境之美。攝影專家提醒，民眾若想拍出美照可在上午時段光線較好，而雨天則能見到水珠晶瑩動感，民眾能有不同感受。

高灘處說，位在板橋區新月橋下「新海三期人工濕地」內的荷花，已經在春季悄悄綻放，粉嫩花苞與綠色荷葉的美景，再加上涼爽氣溫，非常適合民眾散步休憩，駐足池邊還能感受早荷散出的淡淡花香味。

攝影專家表示，民眾若要前來賞花，並拍攝出較吸睛照片，建議在晴天早上9時至11時光線較佳，較能拍攝出荷花豔麗粉色與荷葉綠色的相互映襯；春雨連綿時，則有降雨帶來的雨珠滾動或停留在荷葉上的晶瑩動感，因此晴雨皆宜，都是賞花遊憩的大好時機。

高灘處指出，荷花所在濕地主要功能在於水質淨化及生態棲地復育，其主要水源來自於都市汙水，因此民眾觀賞濕地美景之餘，建議用眼觀察、用耳聆聽及用心感受，不要接觸水體或任意摘食濕地的植物，希望在濕地漫步之餘，聆聽鳥類悅耳的鳴叫與享受自然和諧共處環境。

另外，民眾若想進一步了解大漢溪人工濕地的故事，可至位於華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心，館內提供預約導覽服務，讓民眾賞景遊憩之餘，更深入了解人工濕地之多項功能，增進環境保育意識。

高灘處提醒，早荷預計持續盛開到5月，民眾可把握時間到場觀賞，歡迎搭乘310、307、810、857、786等路線公車至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車，再步行至濕地；開車民眾則可開至板橋四汴頭越堤道或湳仔溝橫移門進入，接著再沿大漢溪自行車道向北走15分鐘左右即可到達濕地。

駐足池邊時還會聞到早荷散出淡淡的花香味，這就是荷花綻放時所發出的悠悠清香。圖／新北高灘處提供
駐足池邊時還會聞到早荷散出淡淡的花香味，這就是荷花綻放時所發出的悠悠清香。圖／新北高灘處提供
嬌豔的荷花與綠色荷葉隨風搖曳。圖／新北高灘處提供
嬌豔的荷花與綠色荷葉隨風搖曳。圖／新北高灘處提供
荷花出淤泥而不染的美好姿態，正好呼應了濕地的淨水功能。圖／新北高灘處提供
荷花出淤泥而不染的美好姿態，正好呼應了濕地的淨水功能。圖／新北高灘處提供
濕地提供的絕佳環境，還可以看到紅冠水雞家族。圖／新北高灘處提供
濕地提供的絕佳環境，還可以看到紅冠水雞家族。圖／新北高灘處提供
早荷盛開，已經有不少民眾搶先賞荷。圖／新北高灘處提供
早荷盛開，已經有不少民眾搶先賞荷。圖／新北高灘處提供

人工濕地 荷花 新北

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