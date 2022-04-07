建廟280周年 增修「大龍峒保安宮志」今發表
北台灣的宗教盛事「保生文化祭」在4月5日登場，活動陸續展開，今年是保安宮建廟280周年，保安宮董事長廖武智今年增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，上午舉辦發表會，詳實記載保安宮傳承傳統祭祀文化及長年耕耘社會公益、文教活動及宗教交流的歷程。
近來疫情升溫，民政局指出，今年的保生文化祭沒有遶境，防疫將照一般的宗教活動指引。保生文化祭除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，活動辦理自4月5日至6月26日長達1個半月。
廖武智表示，今年保安宮修編大龍峒保安宮志，除揭露保安宮篳路藍縷的過往之外，也承載保安宮近十多年來投入於社會公益、文化活動及宗教交流的過程及成果，希望讓大眾認識大道公祭祀信仰外，也能認識更多傳統民俗文化。
上午舉辦發表會，市府民政局長藍世聰表示，「保生文化祭」迄今已舉辦20多年，今年更特別增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，詳實記載保安宮的古往今來，讓社會大眾能更多認識保安宮的發展歷史及其人文薈萃。
保安宮表示，今年是保安宮建廟280周年，規畫一系列活動，加上2021年保生大帝聖誕慶典登錄為台北市無形文化資產，其內容含括開鑼、家姓戲、三年一次的遶境踩街、放火獅、三獻禮、過火等。
另外，保生文化祭的重頭戲即是農曆3月14日（4月14日）保生大帝聖誕前夕的民俗藝陣表演及「放火獅」，放火獅是保生文化祭最為人所矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，象徵著辟邪除疫。
保安宮指出，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演，也是保生文化祭重要的活動內容，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，從4月5日至4月28日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師領導的薪傳歌仔戲劇團，在地學子台北市永樂國小歌仔戲劇團等，展現道地的傳統戲曲魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言