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建廟280周年 增修「大龍峒保安宮志」今發表

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
保生文化祭活動。圖／保安宮提供
保生文化祭活動。圖／保安宮提供

北台灣的宗教盛事「保生文化祭」在4月5日登場，活動陸續展開，今年是保安宮建廟280周年，保安宮董事長廖武智今年增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，上午舉辦發表會，詳實記載保安宮傳承傳統祭祀文化及長年耕耘社會公益、文教活動及宗教交流的歷程。

近來疫情升溫，民政局指出，今年的保生文化祭沒有遶境，防疫將照一般的宗教活動指引。保生文化祭除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，活動辦理自4月5日至6月26日長達1個半月。

廖武智表示，今年保安宮修編大龍峒保安宮志，除揭露保安宮篳路藍縷的過往之外，也承載保安宮近十多年來投入於社會公益、文化活動及宗教交流的過程及成果，希望讓大眾認識大道公祭祀信仰外，也能認識更多傳統民俗文化。

上午舉辦發表會，市府民政局長藍世聰表示，「保生文化祭」迄今已舉辦20多年，今年更特別增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，詳實記載保安宮的古往今來，讓社會大眾能更多認識保安宮的發展歷史及其人文薈萃。

保安宮表示，今年是保安宮建廟280周年，規畫一系列活動，加上2021年保生大帝聖誕慶典登錄為台北市無形文化資產，其內容含括開鑼、家姓戲、三年一次的遶境踩街、放火獅、三獻禮、過火等。

另外，保生文化祭的重頭戲即是農曆3月14日（4月14日）保生大帝聖誕前夕的民俗藝陣表演及「放火獅」，放火獅是保生文化祭最為人所矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，象徵著辟邪除疫。

保安宮指出，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演，也是保生文化祭重要的活動內容，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，從4月5日至4月28日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，包括歌仔戲人間國寶廖瓊枝老師領導的薪傳歌仔戲劇團，在地學子台北市永樂國小歌仔戲劇團等，展現道地的傳統戲曲魅力。

保生文化祭的重頭戲是4月14日的「放火獅」，圖為今年的火獅。記者楊正海／攝影
保生文化祭的重頭戲是4月14日的「放火獅」，圖為今年的火獅。記者楊正海／攝影
今年是保安宮建廟280周年，保安宮董事長廖武智(右)今年增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，上午與民政局長藍世聰同台，舉行發表會。記者楊正海／攝影
今年是保安宮建廟280周年，保安宮董事長廖武智(右)今年增修「保世安民增修大龍峒保安宮志」，上午與民政局長藍世聰同台，舉行發表會。記者楊正海／攝影

保安宮 歌仔戲 遶境

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