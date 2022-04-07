弱勢長輩不吃早餐這4原因 弘道連7年推資助計畫

弱勢長輩普遍忽視早餐重要性， 弘道老人福利基金會新北服務處長期觀察發現，主要受4原因影響，因此弱勢長輩常常隨意解決早餐，甚至是忍餓不吃，導致營養不足影響健康，又將僅有的錢拿來買藥，形成惡性循環。

服務處表示，長輩若經濟弱勢無法負擔、行動不便無法自理、交通不便無法購買以及沒有健康飲食觀念，就會隨意解決一餐，但會影響營養吸收。服務處從2016年發起「美夢晨真─弱勢長輩早餐資助計畫」，迄今每年服務約2萬人次，弱勢長輩明顯因固定食用營養早餐，生活與精神狀態都大幅穩定。

今年70歲的阿惠阿嬤以前是個急驚風，步伐快、說話快，但3年前因中風導致身體行動與說話能力受損，虛弱地每天只能躺在小床上，情緒憂鬱低迷，且深感自卑，而少開口。

弘道照顧秘書每天早上提供阿嬤居家服務，也發現阿惠阿嬤早餐僅喝一瓶保久乳，透過申請計畫，阿惠阿嬤不再虛弱地只能躺在床上，且因消化順暢減緩不適，更願意開口聊天說話，情緒穩定下也再次展露笑容。

另一位獨居低收的60歲美櫻阿姨因遭祝融之災，導致肌肉皮膚和視力因災嚴重受損而行動不便，終日待在公寓頂樓小房間。雖中午有送餐服務，但害怕沒有下一餐而不敢進食，午餐也會留一半來當晚餐。

美櫻阿姨年輕經營小吃店時就喜愛吃麵，現因身體與經濟狀況無法購買麵食，弘道照顧秘書知道後，藉弱勢長輩早餐資助計畫，帶很久沒有出門的阿姨一圓吃碗麵的願望，也陪寂寞的阿姨共享早餐，從一天的開始就讓弱勢長輩感受到來自社會的愛。