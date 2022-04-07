弱勢長輩不吃早餐這4原因 弘道連7年推資助計畫
弱勢長輩普遍忽視早餐重要性， 弘道老人福利基金會新北服務處長期觀察發現，主要受4原因影響，因此弱勢長輩常常隨意解決早餐，甚至是忍餓不吃，導致營養不足影響健康，又將僅有的錢拿來買藥，形成惡性循環。
服務處表示，長輩若經濟弱勢無法負擔、行動不便無法自理、交通不便無法購買以及沒有健康飲食觀念，就會隨意解決一餐，但會影響營養吸收。服務處從2016年發起「美夢晨真─弱勢長輩早餐資助計畫」，迄今每年服務約2萬人次，弱勢長輩明顯因固定食用營養早餐，生活與精神狀態都大幅穩定。
今年70歲的阿惠阿嬤以前是個急驚風，步伐快、說話快，但3年前因中風導致身體行動與說話能力受損，虛弱地每天只能躺在小床上，情緒憂鬱低迷，且深感自卑，而少開口。
弘道照顧秘書每天早上提供阿嬤居家服務，也發現阿惠阿嬤早餐僅喝一瓶保久乳，透過申請計畫，阿惠阿嬤不再虛弱地只能躺在床上，且因消化順暢減緩不適，更願意開口聊天說話，情緒穩定下也再次展露笑容。
另一位獨居低收的60歲美櫻阿姨因遭祝融之災，導致肌肉皮膚和視力因災嚴重受損而行動不便，終日待在公寓頂樓小房間。雖中午有送餐服務，但害怕沒有下一餐而不敢進食，午餐也會留一半來當晚餐。
美櫻阿姨年輕經營小吃店時就喜愛吃麵，現因身體與經濟狀況無法購買麵食，弘道照顧秘書知道後，藉弱勢長輩早餐資助計畫，帶很久沒有出門的阿姨一圓吃碗麵的願望，也陪寂寞的阿姨共享早餐，從一天的開始就讓弱勢長輩感受到來自社會的愛。
新北服務處長陳奐宇表示，藉由向社會大眾募款與募物資，來提供弱勢長輩早餐物資，或在遵循防疫規範下帶長輩外出購買早餐或志工到宅陪伴用早餐等方式，達到兼具營養及關懷身心的雙重效果。
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