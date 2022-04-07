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疫情仍持續嚴峻 新北潑水節今年續停辦
位在中和的華新街，周邊有許多泰國、緬甸等東南亞異國料理，也有許多新住民在此定居，新北市文化局過往於每年4月左右，皆在此舉辦「新北市潑水節」活動，希望許多民眾前往玩樂，也創造當地商機，但近年因疫情關係停辦，新北市文化局今表示，今年疫情仍持續嚴峻，今年的潑水節也取消辦理。
潑水節是東南亞地區最盛大傳統節日，包括泰國、寮國、斯里蘭卡、緬甸等東南亞國家，民眾早起沐浴禮佛，期間並用純淨清水相互潑灑，祈求洗去過去一年不順，新的一年重新出發。
新北市中和華新街由於有許多新住民在此定居，配合華新街異國商店齊聚，過往文化局因此於每年4、5月天氣轉熱之際，在此辦理新北市潑水節活動，搭配舞台表演、歌星演唱，吸引眾多民眾參與，也刺激當地經濟。
但因疫情影響，潑水節去年已停辦，新北市文化局今表示，由於疫情未見消停，今年潑水節仍將停辦。中和民眾則無奈表示，潑水節提供民眾消暑去處，讓南勢角地區更顯繁榮，很希望未來疫情結束後，潑水節能繼續辦理。市議員張志豪則表示，防疫優先停辦潑水節能夠理解，但希望活動轉型同時，市府也能持續關心新住民及當地發展。
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