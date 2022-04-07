世界衛生日 連新北動保處都嚴格落實防疫

「世界衛生日」到來，新北市動保處為守護收容毛寶貝身心健康，從動物之家外部場域環境清潔、疫情消毒防疫到內部身心靈健康維護各方面把關，讓民眾於新冠疫情期間仍能安心造訪動物之家，把心儀健康的毛寶貝帶回家。

4月7日為世界衛生組織訂定「世界衛生日」，在維護生活環境衛生及生命健康福祉，現全球新冠疫情尚未停歇，為避免疫情擴散，動保處防疫不鬆懈，每日都針對新北市8所動物之家、毛寶貝生命教育園區及猴硐貓公所籌備處等場館消毒。動物之家人員每日也都要量體溫、配戴口罩，維護良好環境衛生防止疫情擴散。

動保處表示，民眾其實可利用動保處網站線上智能認養功能、動物之家臉書直播影片找尋投緣的毛寶貝，不一定要到現場觀看。

動保處指出，除外在環境清潔外，他們也相當關心毛寶貝內在身心健康，動物之家人員每週皆會用心為收容毛寶貝煮鮮食，並提供豐富均衡的營養，動保員和志工也會定期帶毛寶貝出門放風散步曬太陽，適當運動有助減緩動物心情緊迫、強健肌肉骨骼生長，擁有愉快心情及漂亮毛色，且為讓毛寶貝社會化、增進與人的信任感，動保處亦聘請訓練師教導毛寶貝社會化，放下心房與人互動並改善亂咬亂吠、隨地大小便等行為，養成穩定健康性格，增加被認養的機會。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，維持良好生活環境是毛寶貝健康的基礎，加強收容場所消毒不僅維護動物生活健康，也讓民眾更安心造訪，期待每隻毛寶貝都能步入幸福家庭，營造人和動物共融的社會。