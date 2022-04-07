新北「菜」英文被揭穿 市府連夜急撤廣告

捷運是旅客常用的大眾運輸，也因此時常加註英文。位在淡水的新北捷運公司，為增加公司營收利用墩柱出租給廠商打廣告，部分廣告並回饋市府作為公益使用，文化局因此製作三鶯陶藝、九份礦業等新北特色，於廣告上宣傳新北獨特風貌。

近來新北市長侯友宜不斷強調要將新北推向國際、成為國際化大都市，廣告也加註英文期能宣揚國際。不料，廣告上的美術走廊「ART CORRIDORS」，卻寫成「ART CORRIDIRS」，就連簡單的「BLUE SKY」都寫成「BULE SKY」，錯字連篇讓人看了猛搖頭。

而這已經不是捷運英文出包的頭一遭，捷運板南線江子翠捷運站3號出口，過往就曾發生新北市「議會」的英文Council，被寫成Conuncil，英文出包的事情接二連三。新北市議員鄭宇恩接獲民眾投訴英文又出包後，昨晚約7時將錯誤貼上臉書，而晚間約9時許，新北市府則立即派出廠商將廣告拆下，讓民眾大酸「市府效率真高！」

鄭宇恩表示，新北捷運墩柱廣告除了創造收益、也兼具市政推廣和介紹地方特色功能，不過要提醒新北捷，位在主要道路上的墩柱廣告形同城市門面，尤其在市政推廣的資料正確性應更加留意，多一道和權責單位確認程序，以免宣傳不成、反而徒增尷尬。