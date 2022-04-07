梅雨、颱風季將來臨 北市衛工處提前防汛演練SOP

台灣汛期到來，即將邁入雨量最豐沛的梅雨及颱風季節，為避免突如其來的豪雨影響汙水下水道系統的正常運作，北市衛生下水道工程處提前模擬豪雨情境進行防汛演練，關閉堤外人孔制水閥、架設止水檔板及抽水機、啟動疏流設施等SOP，以「預防勝於救災」的原則，超前完成防汛整備，避免道路積水、淹水。

設施管理科科長張賢德表示，衛工處配合台北市災害應變中心成立「災害應變小組」，於迪化、內湖及八里3座汙水處理廠、各抽水站、疏流站、閘門，完成抽水機、發電機、油料、鏈鋸等機具整備及人員待命，24小時監控降雨情形及雷達迴波圖，預先抽低汙水管內汙水量，增加管內蓄水容積，避免汙水倒灌。

衛工處也進一步建置「電腦輔助決策支援系統」，結合氣象資訊、水位計、河川水位及水理模型演算等，爭取應變時間，避免汙水管渠內水量大增宣洩不及，可能發生路面上汙水人孔蓋彈跳或氣衝的情形。

衛工處說，在汛期前已將4500餘座傳統汙水人孔蓋更換成符合CNS標準的「耐揚壓人孔框蓋」，當下大雨時，大量的空氣壓力使人孔蓋上浮最多2公分，利用「排氣」原理，從空隙排出雨汙水及壓力，防止孔蓋位移或彈跳，保障民眾財產及生命安全。