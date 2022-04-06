中和公所與瓏山林中和簽備忘錄 推企業防災造韌性城市

為推動企業運用自身優勢與政府共同促進地區防救災能量，新北市中和區公所於今下午與「瓏山林台北中和飯店」簽署企業防災合作備忘錄（MOU），盼共同堅固企業防災防救網，將中和打造成為新北市首屈一指的防災韌性城市。

中和區公所說明，雙方基於公共利益與社會責任締結災防夥伴關係，公所日後將勉力邀請企業參加各項防災課程，增強企業防災自助、他助的功能，瓏山林台北中和飯店亦可參加防災演練、提供相關防災資助等。

中和區長賴俊達表示，公所自107年導入「企業防災」概念，逐年與各優秀企業簽署防災合作備忘錄，期望藉由公私部門合作，相互提升並建構一個越加穩固的防護網，落實防災企業自助、公私部門互助，增加公助能量的未來，不但能有效降低災害損失，更能在災害來時更快速復原。