候車亭老舊視線被擋 汐止康寧街將汰舊換新

汐止區康寧街是社后地區重要聯外道路，沿線的候車亭老舊不敷使用，尤其在木南煤礦站，不但生鏽破損，等公車的視線也被變電箱擋住，所以，新北市議員張錦豪也爭取汰舊換新，讓等車環境更舒適。

在汐止北山里端，康寧街靠近明峰街的木南煤礦公車站，有十幾線的公車經過，不過，老舊的候車亭，早就出現生鏽破損的情況，而且前方因為有大型的綠色變電箱擋住，不少民眾反應，站在候車亭裡等，視線都被擋住了，根本看不到公車來，所以，經常都要往馬路的方向站，實在很不方便。

民眾說，尤其是下雨天站在候車亭等公車就被擋住了，車子來也不知道，要看公車還要往外探頭，另外，公車亭老舊生鏽，生鏽的地方中間有玻璃，擔心玻璃會掉下來很危險，希望能夠重做候車亭。

新北市議員張錦豪表示，在康寧街的木南煤礦候車亭因為老舊，有鏽蝕的情況，另外，鄰長和民眾都反應，候車亭內凹進去，看不到公車來，所以，也爭取更換嶄新的候車亭，並且往外移15公分左右，讓看公車的視線更清楚，預計年中會施作。

張錦豪指出，康寧街沿線的公車不少，而再往東湖方向的經貿園區站，公車候車亭也納入今年的汰舊換新規劃，所以，今年康寧街有木南煤礦及經貿園區兩處候車亭會一併更新，包括照明、寬度及座椅都會更符合人性化的設計。