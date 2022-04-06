汐止大同路人行道破損 重做變平坦好走

汐止區大同路三段往台北方向的人行道，老舊破損，再加上坑洞不平，推輪椅或是娃娃車很不好走，所以，新北市議員廖先翔爭取人行道重新施作，現在完成了，不但人行道拓寬也變平坦，接下來等沿線的電線桿下地，讓行人有更友善的通行空間。

保安里長蘇忠吉說，大同路三段的人行道工程已經施作完成，在施作之前的人行道到處都是坑洞、高低不平，施作後變的非常平坦，對行人來說多了一分安全與舒適，至於矗立在上面的電線桿，因為在人行道施作時有預留管線，今年會地下化，未來天際線、市容景觀就會更加的整齊美觀。

新北市議員廖先翔指出，之前大同路三段大概從中國貨櫃往基隆方向的人行道都破損非常嚴重，所以，先前就有跟里長、市府辦理會勘，希望爭取中央前瞻計劃的預算進行人行通行環境的改善，因為爭取的是前瞻的預算，所以，在做人行道時就是用一、二十年後的標準，就是比較高齡化的社會，許多長輩可能都會有輔具的需求、以及小孩娃娃車通行，所以，這次的人行道做了2米的寬度，讓無障礙空間都做好。

廖先翔表示，針對障礙物的部分，也就是台電的電桿，雖然目前還沒有下地，但是在做道路鋪設的時候，但是已經請台電將下地預留管線都埋好了，接下來電線桿會一併下地，也期待將人行道人本環境做好，讓行人通行更舒適。