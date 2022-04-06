快訊

今年首颱「馬勒卡」最快明天生成 對台天氣影響曝光

台灣下一步？蔡總統：非放任病毒肆虐的「與病毒共存」

淡水寶可夢牌卡對戰 家長孩子動腦拚大獎

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市議員陳偉杰就舉辦寶可夢PTCG牌卡大對戰遊戲，吸引許多家長帶著孩子來體驗參與。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰就舉辦寶可夢PTCG牌卡大對戰遊戲，吸引許多家長帶著孩子來體驗參與。 圖／紅樹林有線電視提供

兒童節春節連假，新北市議員陳偉杰就號召淡水地區的家長與孩童進行一場歡慶兒同節活動，為了要讓孩子有拼戰精神動動腦思考，舉辦寶可夢PTCG牌卡大對戰遊戲，並且這場比賽還會有許多豐富獎品，吸引許多家長帶著孩子來體驗參與。

新北市議員陳偉杰表示，其實自己也有與家中的孩子在玩寶可夢牌卡對戰遊戲，發現透過現在孩童之間最流行的主題遊戲，更能夠提高孩子參與意願，寶可夢牌卡遊戲需要思考組合，因此也可以讓孩童動動腦，跟著家長與孩子一起益智，遠離3C手機平板。

這次兒童節活動遊戲，比賽冠軍組可以獲得寶可夢遊戲相關獎品組合，最高價值4千多元，就連參加獎也有200元的牌卡組合可以讓孩子帶回家，透過現在孩童最喜愛的寶可夢桌遊牌卡遊戲，讓大小朋友可以一起同樂，過一個開心的兒童假期。

寶可夢 淡水

延伸閱讀

《寶可夢》動畫「濕身七夕青鳥」成爆紅迷因 達人製作Q版玩偶神情超到位！

國民黨新北市議員第一選區找接班人 陳家慧表態願受徵召

淡水新興里慶兒童節 幼兒DIY造型手工皂

陳偉杰領「侯家軍」一同往黨部登記 爭取藍營更多席次

相關新聞

中和公所與瓏山林中和簽備忘錄 推企業防災造韌性城市

為推動企業運用自身優勢與政府共同促進地區防救災能量，新北市中和區公所於今下午與「瓏山林台北中和飯店」簽署企業防災合作備忘...

新北去年5329人育嬰津貼中斷 未再申請跨年後無法補發

中央去年8月起擴大0到2歲育兒津貼發放對象，今年8月還會再加碼，且允許同時請領育嬰留職停薪津貼。新北市社會局表示，全市共...

北市青年社宅二期再傳營造商跳票 工程僅剩20％拚完工

居住正義為台北市長柯文哲重要政策，選前曾喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」豪語，但如今僅開工1.2萬戶，加上公辦都更約2萬戶...

不只國王籃球、悍將棒球隊 新北預計加入新一季企排

發展城市職業運動是近年各地方政府努力的方向，除能行銷城市外，還能結合觀光吸引遊客、運動迷。新北在籃球、棒球、射箭及女壘皆...

2022台北秋海棠展登場 玻璃球種植成打卡點

北市士林官邸又有新的花展，公園處表示，即日起自5月22日是秋海棠展，分布全球各地的原生種就有1800多種，是被子植物第5...

新北登山步道電信業者共設103通訊點 便民求援、打卡

新北市觀光旅遊局去年和中華電信合作，在熱門登山路線設置手機通訊標示牌，一旦發生緊急狀況，確保當地有訊號可用，可回報位置，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。