淡水寶可夢牌卡對戰 家長孩子動腦拚大獎

兒童節春節連假，新北市議員陳偉杰就號召淡水地區的家長與孩童進行一場歡慶兒同節活動，為了要讓孩子有拼戰精神動動腦思考，舉辦寶可夢PTCG牌卡大對戰遊戲，並且這場比賽還會有許多豐富獎品，吸引許多家長帶著孩子來體驗參與。

新北市議員陳偉杰表示，其實自己也有與家中的孩子在玩寶可夢牌卡對戰遊戲，發現透過現在孩童之間最流行的主題遊戲，更能夠提高孩子參與意願，寶可夢牌卡遊戲需要思考組合，因此也可以讓孩童動動腦，跟著家長與孩子一起益智，遠離3C手機平板。

這次兒童節活動遊戲，比賽冠軍組可以獲得寶可夢遊戲相關獎品組合，最高價值4千多元，就連參加獎也有200元的牌卡組合可以讓孩子帶回家，透過現在孩童最喜愛的寶可夢桌遊牌卡遊戲，讓大小朋友可以一起同樂，過一個開心的兒童假期。