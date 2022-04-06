金山長輩課程很豐富 學變魔術把歡樂帶回家
金山區金包里社區發展協會辦理多元課程，帶給長輩場場都不同的學習內容，連年輕人最喜歡的變魔術及還有折氣球都教，透過簡單有趣的教學，讓長輩在社區中就可以學起來，回家後可以表演給兒孫看，把歡樂帶回家。
魔術師那威說，希望透過這個課程，讓長輩更懂得如何與人相處、社交，並且教導長輩變魔術的手法與技巧，讓長輩帶回家表演給家人看。
魔術師將紅色的一百元，變成藍色的紙鈔，長輩都超開心，隨後再從柳丁裡拿出百元真鈔，老人家都發出驚喜的歡呼，而魔術師還準備了道具教長輩變魔術，甚至連表情、手法都不藏私，就是要讓長輩回家表演一次就成功。
金包里社區發展協會理事長王添旺表示，金包里社區規劃一系列有趣的活動，希望將充滿趣味與智慧的課程帶給社區的長輩，藉此鼓勵長輩多多走出戶外活動，學習新鮮事物，保持愉悅年輕的心，在地樂活每一天。
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