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新北去年5329人育嬰津貼中斷 未再申請跨年後無法補發

聯合報 / 記者施鴻基張睿廷／新北即時報導
新北市去年有5329人育嬰津貼中斷，部分人未重新申請，在跨年後無法補發。示意圖。圖／社會局提供
新北市去年有5329人育嬰津貼中斷，部分人未重新申請，在跨年後無法補發。示意圖。圖／社會局提供

中央去年8月起擴大0到2歲育兒津貼發放對象，今年8月還會再加碼，且允許同時請領育嬰留職停薪津貼。新北市社會局表示，全市共5329人育嬰津貼中斷，多數人已重新申請，因中央僅同意同年度回溯請領，社會局請家長不要忘記自身的權益，也會透過各種管道告知。

新北市上月有一名媽媽投訴，她先前請領育兒津貼4個月後，前年10月起改申請育嬰留職停薪津貼，以為半年的育嬰留停結束後，育兒津貼會自動延續，結果今年才發現剩下的育兒津貼都未入帳，去年全年4萬2千元全飛了，氣得向1999陳情。

社會局兒童托育科長林秀穗說，去年8月不得同時請領的規定取消後，曾寄發通知給所有符合資格的人，許多人詢問後申請，但也有人沒有回應。因中央僅同意同年度未領可回溯申請，去年的預算已結束，不可能再補發，但今年會繼續通知媽媽們。

林秀穗說，育嬰津貼等福利採申請制，而不是直接發放，是因擔心部分福利不能併領，須比對財稅資料確認；也有人非全職媽媽，直接發放易生濫發的弊端。

她說，衛福部今年8月起會加碼育兒津貼，第一胎從每月3500元調高為5千元；第2胎4千元調高為6千元；第3胎從4500元調高為7千元。和低收、中低收加碼趨於一致，但弱勢家戶其他福利不受影響。

新北市去年有5329人育嬰津貼中斷，部分人未重新申請，在跨年後無法補發。示意圖。圖／社會局提供
新北市去年有5329人育嬰津貼中斷，部分人未重新申請，在跨年後無法補發。示意圖。圖／社會局提供

育兒津貼 全職媽媽

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