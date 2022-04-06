快訊

殺300平民「布查屠夫」曝光 俄指揮官戰前上教堂祈禱

不斷更新／本土+281再創新高！各縣市都有名店中鏢 確診足跡圖一次看

新北4年投入20億 營造環境打造運動城市

中央社 / 新北6日電

新北市政府今天表示，4年投入新台幣20億元營造運動環境、培育運動人才；市府也願意與民間企業合作職業球隊，共同分享新北榮耀成為運動城市，讓運動成為生活重要的一環。

新北市府體育處長洪玉玲今天在市政會議報告，4年共投入新台幣20億元營造整體運動環境，改善各類運動場館、扎根學校體育、增加規律運動人口、厚實競技實力，並與企業合作，陸續增加職業城市隊，創造地方光榮感。

洪玉玲說，近年新北與企業合作打造屬地主義的職業隊，包括以新莊棒球場為主場的富邦悍將，新北國王籃球隊、新北中信特攻籃球隊、新北禾聯棒球隊、新北凱撒射箭隊、新北凱撒女壘隊等。

她說，無論職棒、籃球、射箭或其他運動，結合企業與專業球團的資源，不僅選手運動生涯銜接更完善，從選手到球迷，整體帶動運動風氣，讓運動更貼近市民生活。

市長侯友宜聽取報告後表示，喜愛運動的孩子會學習運動精神，孩子築夢當職業運動選手很重要，與職業運動結合才會讓市民凝聚光榮感。市府統計運動生活規律已達成6成，市府與很多民間團體合作職業球隊共創榮耀感，讓新北變成運動的光榮城市。

凱撒 體育

延伸閱讀

新北今+115 足跡遍及永和、三重等7行政區

新北確診者跑遍南投自由行 目前匡列接觸者60人採檢中

不只國王籃球、悍將棒球隊 新北預計加入新一季企排

新北登山步道電信業者共設103通訊點 便民求援、打卡

相關新聞

北市青年社宅二期再傳營造商跳票 工程僅剩20％拚完工

居住正義為台北市長柯文哲重要政策，選前曾喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」豪語，但如今僅開工1.2萬戶，加上公辦都更約2萬戶...

新北去年5329人育嬰津貼中斷 未再申請跨年後無法補發

中央去年8月起擴大0到2歲育兒津貼發放對象，今年8月還會再加碼，且允許同時請領育嬰留職停薪津貼。新北市社會局表示，全市共...

不只國王籃球、悍將棒球隊 新北預計加入新一季企排

發展城市職業運動是近年各地方政府努力的方向，除能行銷城市外，還能結合觀光吸引遊客、運動迷。新北在籃球、棒球、射箭及女壘皆...

2022台北秋海棠展登場 玻璃球種植成打卡點

北市士林官邸又有新的花展，公園處表示，即日起自5月22日是秋海棠展，分布全球各地的原生種就有1800多種，是被子植物第5...

新北登山步道電信業者共設103通訊點 便民求援、打卡

新北市觀光旅遊局去年和中華電信合作，在熱門登山路線設置手機通訊標示牌，一旦發生緊急狀況，確保當地有訊號可用，可回報位置，...

反詐騙新招！長者齊玩「詐騙防衛隊」桌遊 預防被騙

為了讓年長者清楚了解，現今詐騙新型手法。新北市新莊警分局與轄內金融機構合作，設計一款「詐騙防衛隊」桌遊，日前透過福興里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。