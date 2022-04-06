新北4年投入20億 營造環境打造運動城市
新北市政府今天表示，4年投入新台幣20億元營造運動環境、培育運動人才；市府也願意與民間企業合作職業球隊，共同分享新北榮耀成為運動城市，讓運動成為生活重要的一環。
新北市府體育處長洪玉玲今天在市政會議報告，4年共投入新台幣20億元營造整體運動環境，改善各類運動場館、扎根學校體育、增加規律運動人口、厚實競技實力，並與企業合作，陸續增加職業城市隊，創造地方光榮感。
洪玉玲說，近年新北與企業合作打造屬地主義的職業隊，包括以新莊棒球場為主場的富邦悍將，新北國王籃球隊、新北中信特攻籃球隊、新北禾聯棒球隊、新北凱撒射箭隊、新北凱撒女壘隊等。
她說，無論職棒、籃球、射箭或其他運動，結合企業與專業球團的資源，不僅選手運動生涯銜接更完善，從選手到球迷，整體帶動運動風氣，讓運動更貼近市民生活。
市長侯友宜聽取報告後表示，喜愛運動的孩子會學習運動精神，孩子築夢當職業運動選手很重要，與職業運動結合才會讓市民凝聚光榮感。市府統計運動生活規律已達成6成，市府與很多民間團體合作職業球隊共創榮耀感，讓新北變成運動的光榮城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言