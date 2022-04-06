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北市青年社宅二期再傳營造商跳票 工程僅剩20％拚完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
青年社宅二期營造商再傳跳票，都發局表示將爭取一周內尋找另間營造商，拚今年底完工。圖為青年社宅二期模擬圖。圖／北市都發局提供
青年社宅二期營造商再傳跳票，都發局表示將爭取一周內尋找另間營造商，拚今年底完工。圖為青年社宅二期模擬圖。圖／北市都發局提供

居住正義為台北市長柯文哲重要政策，選前曾喊出「4年2萬戶、8年5萬戶」豪語，但如今僅開工1.2萬戶，加上公辦都更約2萬戶，萬華青年住宅二期更爆營造商二度跳票，讓下游包商求助無門，原訂9月完工、明年4月入住目標恐跳票。北市都發局表示，將在一周內尋找其他營造商，工程恐延4個月，盼今年底完工。

青年社宅二期於柯文哲任內2017年3月招標，同年7月柯文哲出席動土典禮，當時宣布2020年1月完工，但原先的得標廠商豪昱營造跳票，之後由偉銓營造接手。

去年3月舉辦上樑典禮，預計提供518戶，房型分為一房型11.43坪326戶、二房型16.82至17.87坪140戶、三房型最大可達22.33坪共52戶，今年9月完工、今年底起辦理抽籤、明年4月入住，不料偉銓營造再爆跳票，青年社宅二期完工恐遙遙無期。

北市議員鍾小平指出，承包的偉銓除了青年社宅二期，還接下桃園機場第三航廈案子，如今出現問題，恐因與營造原物料上漲約40％至50％、每坪上漲5至8萬有關，還跟高利貸借錢，如今不只下游包商領不到錢，還有幾組高利貸的人去找營造廠的負責人，情況變得較為複雜，社宅為市府重要工程，盼相關單位能盡快處理。

都發局住宅工程科長魏國忠指出，今早已邀集相關廠商釐清影響範圍及後續處理方式，青年社宅二期統包在豪昱營造跳票後，由偉銓營造及一家機電廠商、設計建築師統包，但偉銓因桃機案資金調度問題進而影響青年二期，受影響下游包商有2家共120萬。

魏國忠表示，目前青年二期施工進度已完成80％，土建工程大致已完成，剩下20％多為機電設備進場安裝，如配管線、電盤等，評估衝擊不會太大。若偉銓營造放棄後續承攬青年二期，共同承攬的機電工程唐葳科技公司仍有意願完成工程，將尋找其他營造廠繼受，

魏國忠說，「青年社宅二期只剩最後一哩路」，未來一周將尋找其他營造廠做完剩餘工程，目標拚今年底完工。魏說，青年社宅二期營造商跳票為個案，北市其他施工中的社宅都沒問題。

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