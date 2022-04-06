不只國王籃球、悍將棒球隊 新北預計加入新一季企排

發展城市職業運動是近年各地方政府努力的方向，除能行銷城市外，還能結合觀光吸引遊客、運動迷。新北在籃球、棒球、射箭及女壘皆有球隊，今年預計將在新一季的企業聯排，加入新北男女排球隊。新北市長侯友宜表示，城市職業運動讓孩子有追夢的契機，且凝聚城市光榮感，還能結合新北各活動推廣。

侯友宜指出，新北作為人口最多的城市，運動已經是市民生活一部分，也從教育紮根培育運動選手，加上新北市與民間團體合作職業球隊，盼職業球隊共創新北榮耀感，還能讓孩子有追夢的契機，從早期適性、品德教育，增加健康、體適能教育，運動變成生活習慣，凝聚城市光榮感。

新北體育處長洪玉玲今日在市政會議上報告，新北現有新北禾聯棒球、富邦悍將棒球隊、中信特攻籃球隊、新北國王籃球隊、新北凱撒射箭隊、勇士女子壘球隊，今年預計增加新北男女排球隊，現在洽談中。洪認為，透過城市職業運動，可以從教育體系銜接到職業，不只暢通升學管道，且不打球也能回到企業上班，成為球員的後盾。

體育處指出，為推廣全民運動，從學校體育扎根，每位學生至少學會一項運動技能，結合課後社團與寒暑假育樂營，從小培養運動興趣，再透過舉辦各運動賽事、運動熱區及專業師資的巡迴指導等，增加規律運動人口。另外，雙北承辦的2025壯年運動會，現已進入籌備階段，約將有100個國家，4萬名選手及與會者，預估將帶來近100億的觀光效益。