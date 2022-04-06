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新北登山步道電信業者共設103通訊點 便民求援、打卡
新北市觀光旅遊局去年和中華電信合作，在熱門登山路線設置手機通訊標示牌，一旦發生緊急狀況，確保當地有訊號可用，可回報位置，也方便打卡秀圖。今年再和台灣大哥大合作，未來也將和其他業者協商增設，至少讓郊山熱門登山路線手機都能暢通。
新北市府近年力推「淡蘭古道」及「微笑山線」等步道旅遊品牌，也提供許多郊山或步道遊憩資料，但進入山區有時手機訊號欠佳，就難以查閱，也不利發生事故時的救援。如今設置標示牌，可供定位，也可成為登山路徑的指引。
觀旅局邀電信業者協助改善登山步道的行動通訊品質，也在自家觀光旅遊網提供熱門登山步道及淡蘭古道離線軌跡（GPX）檔案及教學，讓民眾下載使用。在無通訊的地點可藉手機GPS功能掌握位置及路線，避免山區迷途。
去年觀旅局先與中華電信設置43面標示牌，今年花費3個月，再與台灣大哥大合作，在新北市石碇區筆架山、皇帝殿及三峽區五寮尖山三大岩場及獅仔頭山步道，設置60面標示牌，以便提升救援效率和登山安全。
觀旅局長楊宗珉表示，部分偏僻山區通訊受地勢或天氣影響，訊號很不穩定，若發生意外，不易以手機求援或定位。有需要時在有訊號處發出緊急訊息，亦可跨電信業者撥打「112緊急救難專線」，有效對外請求救援。
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