新北辦「翻轉新北城市願景展」 展現城市改變成果

新北市政府今日舉行「翻轉新北城市願景展」，用「活力」、「美學」、「安居」展現都更三箭政策成果，並在市府大廳並打造了一連串的舞台，讓民眾一覽城市翻轉成果。侯友宜表示，翻轉新北市為了實現讓民眾安居樂業的承諾，他會要求團隊更加努力。

新北市長侯友宜出席開幕記者會時表示，市民是城市發展重要的基石，他感謝市民在更新的路上讓市府團隊一起同行。並重申，市府團隊必須本著「便民、利民、愛民」的精神融入政策作為，才能帶領新北市邁向更好的未來。

侯友宜說，市民的居住安全是他念茲在茲的事，所以他上任來，積極推動都更三箭政策並成立新北住都中心，還將新北市打造成為宜居城市，所有的市政跟建設都必須跟得上，所以他也大刀闊斧地推動翻轉新北空間相關施政，也同時觀注空間的美學，城市的發展推動應該要朝質量兼備。

侯友宜說，例如徹底清除五股積存30年之久的環安、公安問題，翻轉成為清新明亮的五股夏綠地，都是為了實現讓市民安居樂業的承諾。他也說，所有的好成績都是起點，絕不是終點，市府推動都更三箭的成效，相較過去3年增長接近4倍，市府團隊不會因此自滿，「好還要更好」，會要求團隊繼續朝提升審議效能的方向努力。

侯友宜隨後參觀主展區，品味三箭咖啡、邀請市民「一起都更吧」，接著到二箭的美學展區欣賞新北幼兒園小朋友彩繪的城市成果，同時啟動列車，最後來到三箭的安居展區與貴賓一同合影，場面相當熱鬧。