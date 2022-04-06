北市山限危老建築難改建 女兒牆倒塌事件恐重演

台北文山區再興社區日前發生女兒牆倒塌意外，有議員就發現，附近其實有整片山坡地社區皆為38年以上老公寓，因為是住二山限無法進行都更，而危老重建又必須要所有權人100%同意難以推動，若住戶無經費修繕，最後命運就是眼看房屋損毀。都發局回應，會研擬相關法規，將都更與危老概念結合，讓危老同意達一定比例就能重建。

議員王欣儀指出，再興社區女兒牆倒塌算小問題，在當地有整片山坡地社區，至少有1700多戶，都是38年以上的5層老公寓，但都更卻一直受限，如果要走危老重建，必須要所有權人100%同意，整建也沒有經費，就算通過了也無法比原本高大或蓋電梯大廈。

王欣儀說，當時的法令不符合現代需求，現在的建築技術、工法與結構安全都比以前更好，市府應要研擬開放調整，她認為如果重建可以蓋到7層樓，不僅能有電梯，還多2層的住戶能分擔重建經費，提高危老重建議院。

議員秦慧珠表示，有些山坡地蓋房子後無法進行都更，房屋最終的命運就是損壞垮掉，雖然有中央和地方的法令限制，北市府還是能在權責內處理，不能都更山坡危險建築就不能解套，現在的都更或危老同時還得注重防災，如果山區老屋都不能處理，會害死居民，被判無期徒刑，就算真的垮了也無法蓋回去。

對此，北市都發局長黃一平解釋，再興社區女兒牆倒塌是因為屋頂漏水造成鏽蝕，水泥剝落、原本被包覆的鋼筋鏽蝕，整面牆才會掉落。事實上有關「住二山限」的範圍，包括在士林、內湖都有，本身無法都更，但能做危老重建、整建或海砂屋改建。

不過黃一平說，「住二山限」因環境因素容積獎勵不能提高，雖危老重建有最高40%容積獎勵，但必須所有權人100%同意，以大型社區來說很難做到，應結合都更、危老概念，讓同意達到一定比例由少數服從多數推動重建，但同時考慮山坡地建築結構安全，容獎不可能和平地一樣，能更有條件規劃一定比例的容獎，都發局正在分析思考是否有修法必要。