新北20梯次賞螢免費 三峽場今起接受報名

每年4、5月是觀賞螢火蟲最好的季節，新北市府今年舉辦童樂節活動，於本月19日至5月7日，於三峽、平溪、坪林、新店等山區推出20梯次免費「新北童樂節螢火蟲季」活動，邀請民眾及小朋友免費參加螢火蟲導覽活動。

另三峽區公所舉辦「三峽區小暗坑生態遊暨賞螢活動 」3梯次賞螢活動，活動包括由社區解說員，帶領民眾參觀友善茶園、導覽社區生態及拓葉DIY，晚餐後欣賞簡報及帶領賞螢，活動共有23梯次，首發本月16日於三峽區小暗坑生態遊暨賞螢活動今上午接受報名，每場次共接受48人，本月尚有23日及30日兩場。

另外，新北市農業局結合平溪珠蔥產季，搭配火車旅行、天燈祈福活動舉辦「平溪螢河鐵道ｘ蔥明小旅行」，以每人799元價格，帶民眾體驗鐵道風光、農園巡禮與在地美食饗宴。活動包括親自下田摘採，將珠蔥製作成珠蔥點心，搭乘煤礦火車感受平溪小鎮風光。傍晚漫步螢光浪漫秘境，並於天燈寫下心願和祈福話語。