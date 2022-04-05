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托嬰中心逾半收保額費1千至數萬 家長怒：不保證名額

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
許多新生兒爸媽會預先找托嬰中心，約定送托時間，托嬰中心也會向家長收「保額費」確保收托名額。圖/托嬰中心示意圖／本報資料照片
許多新生兒爸媽會預先找托嬰中心，約定送托時間，托嬰中心也會向家長收「保額費」確保收托名額。圖/托嬰中心示意圖／本報資料照片

許多新生兒爸媽會預先找托嬰中心，約定送托時間，托嬰中心也會向家長收「保額費」確保收托名額，但議員接獲陳情，有家長付5千元保額費，卻臨時被通知無法收托，讓家長急跳腳。議員質疑，北市逾半數托嬰中心都有收保額費，費用從1千元到一學期註冊費12萬不等，但有家長付了保額費卻不被保證收托，相當不合理，市府也無法可管。市府回應，將訂定權利義務規範。

議員簡舒培最近接獲家住大安區家長陳情，去年11月參觀某托嬰中心，與業者約定今年5月9日送托，並先支付「保額費」5千元。托嬰中心卻在2月通知家長，表示改列候補，家長要求托嬰中心履行保障名額承諾卻遭拒，只願退費。

這名家長說，她去年9月生產前申請半年育嬰假，預計今年中返回職場，去年底開始找住家附近的托嬰機構，大部分托嬰中心都已額滿需候補，其中一家稱5月有名額，繳交5千元保額費保留名額，不料卻在2月收到業者來電變候補。這名家長說，「我聽到這消息，晴天霹靂....，就要回職場...去哪找托嬰中心？」

簡舒培說，全北市187家私立托嬰中心，其中有105家有收保額費，但僅1家有向社會局申報，甚至保額費收取金額不一，最低1千元、最高有收1萬元，還有的托嬰中心以一學期註冊費12萬，當保額費預先收取。

議員說，當家長與托嬰中心發生保額費糾紛，社會局根本無法可管，只能向消保官申請消費糾紛調處，過去8年僅2件與保額費有關，最後都僅退費解決，但保額費用意在於保障名額，退費根本無意義。

社會局長周榆修坦言，繳保額費應就是要保留名額，繳了費還被拒絕收托，一定會很生氣，坦言的確是疏漏，社會局將研議在托嬰機構收退費中，加入保額費相關規定，並研議將保額費消費爭議納入評鑑。

簡舒培說，台北市2018年新生兒數有2萬2849，托嬰中心收托量僅5827人，儘管這幾年生育數持續下降，去年新生兒數降至1萬6695人，托嬰中心收托量也僅7471人，明顯收托嚴重不足，僧多粥少，導致業者收保額費，但卻無法確保家長確實送托。社會局表示，將儘速研議相關保額費規範，確保家長權益。

托嬰 簡舒培 新生兒

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