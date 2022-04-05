淡水觀海路整建爭取前瞻未果 議員憂影響周邊未來發展

淡水觀海路是漁人碼頭周邊重要道路，還有輕軌通過，目前已殘破不堪，市府盼整建並串連未來沙崙文創園區，但申請前瞻未過陷瓶頸。新北市議員鄭戴麗香表示，未來輕軌藍海線跟淡江大橋通車後會有很多遊客，盼市府能解決；新北市議員鄭宇恩也說，市府當初規劃輕軌造成道路縮減，未來恐造成車流嚴重回堵，希望設法整建，別賴給中央。

新北「淡水亮點計畫」讓老街至漁人碼頭沿線環境大幅改善，不少商家都相當有感，不過環繞著漁人碼頭的觀海路，卻沒有在計畫內，目前殘破不堪。養工處表示，先前有爭取前瞻預算未過，但市府還是會想辦法籌措資源整修。從地圖可以發現，觀海路是漁人碼頭通往沙崙海水浴場、輕軌沙崙站的唯一道路；養工處指出，沙崙地區現在正辦理大型招商，要開發文創園區，若能先將觀海路做好，未來就能與園區即刻接軌。

經發局表示，沙崙地區現在有規劃文創園區進駐，未來除大樓外，也有停車場、教育會館暨會議中心、展演空間等，提供文創展覽及休閒用途，總計兩塊基地、3.68公頃。另外，一旁在春夏時還會規劃至少3000平方公尺親水園區，秋冬展可變化為舞台，配合季節變化多用途，隨時將沙崙的水天一色絕景盡收眼底。園區預計今年底就能完成都審及建照審查，明年開工，並預計2025年完工。

鄭戴麗香表示，觀海路不止道路破爛，牆面也都斑駁，待藍海線通車後人車流一定更多，再加上還有淡江大橋，未來會有更多遊客，周遭環境當然要更好，還是希望前瞻能夠多少補助一點，若實在申請不到，也盼市府能籌措資金來整建，未來好跟一旁文創園區串起來，而非讓建設只在部分角落。