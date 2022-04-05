北市公車政策廣告「7月什麼好事發生？」 竟5年沒更新

台北市公車繼播放「學姊」黃瀞瑩宣傳交通政策廣告後再被民眾投訴。有民眾近日搭公車時發現播放的廣告居然在宣傳五年前的政策，質疑如此會讓民眾混淆，議員戴錫欽說，難道這五年來交通政策都停滯，沒有新政策可以宣傳？公共運輸處回應，政策是一直持續的，時間點過後並沒有要求業者繼續播，持續宣傳可以，在宣傳上若被認為不適合，會請業者再評估。

台北市議員簡舒培表示，有民眾向她投訴，近日搭乘北市公車時，看到螢幕上播放的廣告內容宣傳北市啟用五條幹線公車，將於7月上路，廣告提到「你知道7月有什麼好事情發生嗎？」「台北市5條幹線公車全面啟用」，廣告內容讓民眾感到困惑，以為今年7月會有新的5條幹線公車，但一查才發現是2017年的事情，這樣很離譜，會讓民眾覺得錯亂。

議員戴錫欽說，公車播舊廣告要不就是建設留白，要不就是市府不夠努力，公車廣告可以放和市府交通政策或公益性質相關的影片，市府和相關單位要有足夠的資源給業者播放，可以增加民眾對交通政策的了解，業者為了不讓影片播放有空窗期所以放幾年前的影片，這讓人感到很不可思議，難道這幾年台北市的交通沒有新的政策或資訊可以播放，這幾年間的交通發展是停滯的嗎？

戴錫欽說，台北市從公車路網和捷運到YouBike微笑單車有很多資訊可以提供，像市府近來頻推廣的YouBike 2.0就可以宣傳，這和公車也是環環相扣的，公車上放的宣傳片不一定只能和公車有關，即便只計畫放公車相關，交通局應偕同其他單位提供更多有意義資訊，讓民眾掌握更多訊息。