國民黨新北市議員第一選區要徵召 陳家惠表態願參戰

國民黨新北市第一選區議員鄭戴麗香在登記初選時期間時宣布因健康因素，不競選連任，藍營僅能用徵召方式補上這1席。目前地方上僅有八里前黨部主委陳進詳女兒陳家惠有意參戰。新北市黨部主委黃志雄回應，會優先以在地為主，若無合適人選，才會考慮空降，最後名單會再5月決定，目前都還在徵詢階段。

新北市第一選區現任議員有國民黨陳偉杰、鄭戴麗香與民進黨籍的鄭宇恩及偏藍的無黨籍蔡錦賢。其中僅有鄭戴麗香算是八里在地議員，其他3人主要經營地盤都是淡水。

淡水人口約16萬，八里人口約4萬，當大部分議員都經營淡水為主時，八里推派出的人選就會非常團結。鄭戴麗香16年前首次參選時，獲得八里區1萬2000多張選票，高達83%，等於不分藍綠都會支持八里所推出的參選人。

不過，鄭戴麗香因為坐骨神經痛，不見好轉，現在走路都會疼痛，在逼不得已的情況下，只能在最後關頭忍痛放棄參選，也沒推出指定接班人，此舉讓藍營措手不及，緊急在在地方尋覓人選。

八里地方人士認為，若4席都給主要經營淡水區的議員拿走，未來恐怕沒有人能再為八里發聲，可能廢棄物都會被丟到這邊，大型建設也難以爭取，所以大家在這2周都積極尋覓參戰人選。

國民黨八里區黨部主委柯慶長表示，新北市黨部希望能找年輕女性，且有一定知名度，才能空、陸戰並行，不過八里人口少，符合這樣條件的人選相對少。

柯慶長說，目前唯一主動提出有意挑戰選舉的是前國民黨八里區黨部主委、八里區村長聯誼會長陳進祥女兒陳家惠，她有在地實力，也是女性，若2周內沒有新的人選，就會提報至新北市黨部，讓黨部決定是否徵召陳家惠參選年底選戰。

陳家惠表示，鄭戴麗香當初是八里人好不容易合推出來的優秀人才，但現在因為身體關係，沒辦法連任，若八里區沒有議員實在太可惜，她希望有機會的話，能夠承接下這個棒子，為八里爭取輕軌、停車場，推動八里的繁榮。

陳家慧說，相較於許多傳統女性參選人政見偏重於教育、婦幼及社福，她希望能展現差異性及專業度，著重於專業工程及再經濟方面推動全面升級

新北市議員陳偉杰表示，樂見八里還是是能推派代表性的人出來競選，如此也能承接鄭戴麗香，為八里爭取建設，只要是優秀的黨內人才，都樂觀其成，會一起努力。

新北市黨部主委黃志雄指出，徵招是黨部的權責，目前都還在徵詢階段，人選還有好幾位，他們預計5月會決定徵招人選。當然優先考量會以八里在地為主，接下來是淡水，若都沒有合適的人選，才會考慮空降。