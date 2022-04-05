安坑輕軌7日至22日排水幹管工程 安業街將道路封閉

今日是清明連假最後一天，不少民眾在午後可能就準備返回工作地，新北捷運局提醒，因新店安坑輕軌工程關係，安和路二段及安業街路口間將於7日至22日間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。

捷運局說明，「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」預計從4月7日起至4月22日，進行新設RCP排水幹管施工作業，期間將調撥或封閉安和路二段及安業街路口間（含安業街口至安業街37號前）之車道，請用路人提早改道行駛，若行經施工路段也請減速慢行，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。