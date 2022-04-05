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安坑輕軌7日至22日排水幹管工程 安業街將道路封閉

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
因新店安坑輕軌工程關係，安和路二段及安業街路口間將於7日至22日間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。圖／本報資料照片
因新店安坑輕軌工程關係，安和路二段及安業街路口間將於7日至22日間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。圖／本報資料照片

今日是清明連假最後一天，不少民眾在午後可能就準備返回工作地，新北捷運局提醒，因新店安坑輕軌工程關係，安和路二段及安業街路口間將於7日至22日間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。

捷運局說明，「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」預計從4月7日起至4月22日，進行新設RCP排水幹管施工作業，期間將調撥或封閉安和路二段及安業街路口間（含安業街口至安業街37號前）之車道，請用路人提早改道行駛，若行經施工路段也請減速慢行，並依現場指揮人員導引配合，確保行車安全。

捷運局表示，民眾在施工期間若有任何問題以及建議，或想瞭解最新施工動態，可隨時利用安坑工務所電話反映，將有專人竭誠為您服務與解說，施工造成暫時不便，敬請見諒。

安坑輕軌工程將於7日至22日間進行新設RCP排水幹管施工作業，期間安和路二段及安業街路口間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。圖／新北捷運局提供
安坑輕軌工程將於7日至22日間進行新設RCP排水幹管施工作業，期間安和路二段及安業街路口間調撥或封閉，請民眾配合引導、減速慢行。圖／新北捷運局提供

安坑輕軌 捷運

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